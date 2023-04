Le bilan est toujours provisoire et déjà plus de 270 civils ont été tués depuis samedi au Soudan. Les ambassades occidentales à Khartoum expliquent qu’il est impossible d’apporter un bilan définitif tant que les accès sont coupés dans la capitale sans électricité et aux hôpitaux ravagés.

« Le bilan est élevé » et les belligérants doivent « cesser les hostilités immédiatement et sans conditions » après cinq jours émaillés d' « attaques visant les civils, les diplomates et les humanitaires », ajoute le communiqué des 15 ambassades, dont les Etats-Unis, l’Union européenne et la Norvège - traditionnellement à la manœuvre diplomatique au Soudan.

Des hôpitaux bombardés

L’armée de l’air et l’artillerie des deux camps ont bombardé neuf hôpitaux de Khartoum. En tout, 39 des 59 hôpitaux des zones touchées par les combats ont été mis hors d’usage ou forcés de fermer, rapportent des médecins. Quant aux stocks de nourriture, déjà limités dans un pays avec une inflation à trois chiffres, ils s’épuisent et aucun camion d’approvisionnement n’est entré à Khartoum depuis samedi.





Dans un pays de 45 millions d’habitants où la faim touche plus d’un tiers de la population, humanitaires et diplomates disent ne plus pouvoir travailler : trois employés du Programme alimentaire mondial (PAM) ont été tués au Darfour (ouest) et l’ONU dénonce « des pillages, des attaques et des violences sexuelles contre des humanitaires ». Pour fuir les violences, des milliers de femmes et d’enfants ont pris la route mercredi vers les provinces qui bordent Khartoum, selon des témoins.