Coup de théâtre dans ce qui devait être l’un des procès les plus médiatiques de l’année. Alors que l’audience devait démarrer, le juge a annoncé que la chaîne Fox News avait conclu un accord avec le fabricant de machines à voter Dominion mettant fin aux poursuites en diffamation engagées contre la chaîne américaine. Fox va faire un chèque de 787,5 millions de dollars, a annoncé Justin Nelson, l’avocat de la société Dominion, ajoutant : « Les mensonges ont des conséquences ».

Dominion Voting Systems réclamait 1,6 milliard de dollars à Fox News pour avoir promu le complotisme lors de la présidentielle de 2020, en affirmant que des machines à voter avaient été manipulées ou piratées pour avantager Biden face à Trump.

Fox News « satisfaite » par l’accord

Lors des dépositions, des SMS et des emails échangés par des dirigeants et des stars de Fox News ont montré que la chaîne savait que ces théories étaient infondées. Selon Dominion, Fox cherchait à arrêter l’hémorragie de son audimat, avec des téléspectateurs conservateurs préférant regarder des chaînes comme Newsmax et One America News Network.

« Nous sommes heureux d’être parvenus à un règlement de notre différend avec Dominion Voting Systems », a déclaré dans un communiqué la chaîne, qui versera 787,5 millions de dollars à l’entreprise selon l’un de ses avocats. Fox News a aussi dit « prendre acte d’une décision de la cour jugeant fausses certaines affirmations concernant Dominion ».

Les ennuis de la chaîne conservatrice ne sont pas terminés : elle est également poursuivie en diffamation par la société informatique spécialisée dans le comptage des voix Smartmatic, qui lui réclame 2,7 milliards de dollars.