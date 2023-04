Aux cris de « démission » et « honte », des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche dans le centre de Prague pour protester contre le gouvernement de centre-droit, l’accusant d’être davantage préoccupé du sort de l’Ukraine que de ses concitoyens.

Les manifestants ont notamment manifesté contre la décision du gouvernement du Premier ministre Petr Fiala d’augmenter les prix de l’énergie et de l’alimentation alors que l’inflation atteint les 15 % dans ce pays membre de l’Union européenne et de l’Alliance atlantique.

Le départ de l’Otan dans les revendications

Parmi les banderoles, plusieurs réclamaient le départ de la République tchèque de l’Otan et appelaient à des pourparlers de paix en Ukraine. Le gouvernement tchèque a fourni une aide militaire et humanitaire substantielle à l’Ukraine depuis que ce pays a été envahi par la Russie en février 2022.

Le gouvernement « devrait être remplacé par de vrais experts, les ministres actuels ne sont pas bons et incapables de faire face à la situation économique du pays », a déclaré un des manifestants Ludek Sic.

Ce gouvernement est plein de « va-t-en-guerre », a déclaré de son côté Renata Urbanova, en brandissant un drapeau tchèque. « Et en plus ils nous font souffrir d’un point de vue économique, les prix de l’énergie et de l’alimentation sont trop élevés », a-t-elle ajouté.

Les manifestants, rassemblés derrière le slogan « la Tchéquie contre la pauvreté », ont répondu à l’appel du PRO, un petit parti non représenté au Parlement.