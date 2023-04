Une photo circulant sur les réseaux sociaux prétend montrer l’ancienne présidente de l’Estonie, Kersti Kaljulaid, debout sur une scène aux côtés de son fils qui porte une robe rose. Sous les différentes publications partagées des milliers de fois, on trouve de nombreux commentaires anti-LGBT. « Qui est la mère et qui est le fils ici, je suis perdu », commente l’un d’eux. « Où va le monde si c’est ça l’exemple montré par nos dirigeants ? », s’exclame un autre.





The President of Estonia with her son pic.twitter.com/Dopo1NG7tD — Spriter (@Spriter99880) April 4, 2023







La photo a notamment été partagée par Sandro Bregadze, chef du mouvement d’extrême droite Georgia March, connu pour son opposition aux droits des LGBTQ.

En réalité, la photo montre Kersti Kaljulaid à côté du militant et auteur Mikk Pärnits lors d’une cérémonie de remise de prix. En recherchant dans les médias estoniens, on apprend que la photo a été prise lors d’une cérémonie de remise de prix à Tallinn le 18 août 2020, au cours de laquelle Mikk Pärnits et d’autres militants ont reçu des prix pour leur rôle dans la prévention de la violence.









La tenue de Mikk Pärnits lors de la cérémonie a été critiquée par certains hommes politiques conservateurs, dont l’ancien ministre de la justice du pays, Raivo Aeg, qui a ensuite retiré le nom du militant de la liste des lauréats pour ce qu’il a décrit comme un « message offensant » visant à « rabaisser une famille traditionnelle ».

Dans un message publié sur son compte Facebook, l’activiste a donné plus de détails sur la cérémonie de remise du prix qu’il a reçu. « Je n’ai pas porté de costume. Le costume est en quelque sorte le costume de fer des hommes, une forme de protection. Un homme d’âge moyen en costume peut dire des choses incroyables, et les gens le croient et l’écoutent. J’ai décidé de me rendre vulnérable, ridiculisé. Parce que c’est la façon dont les femmes sont souvent perçues. La violence systématique à l’égard des femmes profite également aux hommes qui estiment n’avoir rien fait de mal », a-t-il écrit.