Le président français Emmanuel Macron a déclaré mercredi lors d’une visite aux Pays-Bas qu’être « allié » des Etats-Unis ne voulait pas pour autant dire être « vassal », assumant pleinement des propos controversés tenus sur Taïwan.

« C’est pas parce qu’on est allié, qu’on fait des choses ensemble (…) qu’on n’a plus le droit de penser tout seul », a-t-il dit lors d’une conférence de presse à Amsterdam à l’issue d’un entretien avec le Premier ministre Mark Rutte. « Et qu’on va suivre les gens qui sont les plus durs dans un pays qui est allié avec nous », a-t-il ajouté dans une allusion apparente aux responsables du Parti républicain, très offensifs sur la Chine.

Vague d’incompréhension

Emmanuel Macron a suscité une vague d’incompréhension aux Etats-Unis et en Europe en appelant l’Union européenne à ne pas être « suiviste » de Washington ou Pékin sur la question de Taïwan. Des propos aussitôt interprétés comme une prise de distance à l’égard de Washington alors que les Etats-Unis sont très engagés auprès de l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe.

« Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul », avait renchéri l’ancien président américain Donald Trump. Cet ex-chef d’Etat américain « participe de cette escalade qui est recherchée par certains », a déploré le président français, saluant à l’inverse la volonté du président démocrate américain Joe Biden « d’éviter toute escalade en dépit des tensions actuelles ».

La France ne se désintéresse pas des tensions autour de Taïwan, avait plus tôt souligné une source diplomatique française, en rappelant qu’une frégate française naviguait dans le détroit de Taïwan quand la Chine a mené ses derniers exercices militaires pour faire pression sur l’île.

Mélenchon en soutien

Le leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a donné mercredi « raison » à Emmanuel Macron. « Bienvenue au club », a réagi dans un tweet M. Mélenchon à l’endroit du chef de l’Etat. « Mais pas équidistants. Je préfère non-alignés : cela exclut l’idée de neutralité. Et c’est bien de refuser la vassalisation par les USA. Il n’y a plus qu’à le faire », a-t-il ajouté.

Mélenchon a pour sa part toujours défendu la souveraineté de la Chine sur Taïwan. En août, le triple candidat malheureux à la présidentielle avait considéré que la visite sur l’île de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi, constituait « une provocation », estimant « qu' il n’y a qu’une seule Chine » qui « siège parmi les cinq membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU ».

« Taïwan est une composante à part entière de la Chine », avait-il ajouté, en reprenant un vocable défendu par le régime de Pékin mais refusé par les autorités de Taipei. Il avait alors été remercié sur Twitter par l’ambassade de Chine, mais s’était attiré les foudres de ses alliés écologistes et socialistes, membres de la Nupes.

Arrestations

Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron, rattrapé aux Pays-Bas par des protestations contre sa réforme des retraites, a répliqué qu’il fallait « accepter parfois la controverse » pour « bâtir des chemins d’avenir ». « Nous menons aux Pays-Bas comme en France des réformes difficiles qui soulèvent parfois des protestations », « des angoisses » suscitées par les « changements d’époque », a-t-il concédé devant la communauté française à Amsterdam.

Sa visite d’Etat, la première d’un président français aux Pays-Bas depuis vingt-trois ans, a de nouveau été perturbée mercredi par quelques dizaines de manifestants. Deux d’entre eux, un homme et une femme, ont été arrêtés alors qu’ils « couraient » vers lui à son arrivée devant le laboratoire de physique quantique de l’université d’Amsterdam, a déclaré à l’AFP Lex van Liebergen, porte-parole de la police.

Des images TV montrent l’homme stoppé dans sa course par un aide de camp d’Emmanuel Macron et brutalement plaqué au sol à proximité du président qui fait face à une très forte contestation en France en raison de la réforme des retraites.

« Pour l’honneur des travailleurs, même si Macron ne veut pas, nous, on est là », a-t-il eu le temps de scander, reprenant la chanson des contestataires anti-Macron en France, avant d’être emmené de force. Une quarantaine de manifestants l’attendaient aussi à sa sortie de l’université, brandissant la même banderole que la veille à La Haye affirmant « Président de la violence et de l’hypocrisie ».

« Gâcher » la visite

L’un d’eux, Français et étudiant en sciences sociales à Amsterdam, s’est présenté à des journalistes comme un libertaire. Il a expliqué avoir voulu dénoncer les « violences » policières lors des manifestations en France et « gâcher » la visite du président. Emmanuel Macron avait déjà été interrompu la veille, au premier jour de sa visite, lors d’un discours sur l’Europe à La Haye.

Il a visité en compagnie du roi le laboratoire de physique quantique, une technologie prometteuse destinée à démultiplier la puissance de calcul des ordinateurs. Les deux gouvernements ont ensuite signé un « pacte pour l’innovation », avec à la clé des coopérations dans les semi-conducteurs, la physique quantique et l’énergie, autant de domaines dans lesquelles l’Union européenne entend renforcer son indépendance.

Les deux gouvernements travaillent par ailleurs à la finalisation d’un accord de défense à l’horizon 2024. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, accompagnés du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima, ont conclu leur voyage par une visite de l’exposition Vermeer au Rijksmuseum d’Amsterdam.