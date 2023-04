« Sur l’île de Java, en Indonésie, l’éruption du volcan Merapi a commencé : un nuage de fumée atteignant 7 km de haut s’est élevé dans le ciel, des coulées de lave se sont propagées sur 1,5 km. Les riverains ne sont pas encore évacués (…) ». Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes alertent au sujet de l’un des volcans les plus actifs au monde. Une vidéo d’un volcan crachant une épaisse fumée blanche et grise accompagne ces publications.

🇮🇩 -Une éruption du volcan Merapi a débuté sur l'île de Java en Indonésie : un nuage de fumée atteignant 7 km de haut s'est élevé dans le ciel, des coulées de lave se sont propagées sur 1,5 km. Les riverains n'ont pas encore été évacués. pic.twitter.com/s6OMVwT5u0 — نFLEUR ن (@THEFLOWER008) March 12, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le volcan indonésien est en effet entré en éruption samedi. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat, a indiqué l’agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB). Les autorités ont établi une zone de restriction de 7 km autour du cratère après l’éruption. Les habitants des environs doivent également s’attendre à des « perturbations » dues aux cendres.

FAKE OFF

En réalité, ces vidéos ne montrent pas l’actuelle éruption du volcan en Indonésie. Une recherche d’image inversée indique que la vidéo date de février 2018. Il s’agit de l’éruption du Sinabung, dans le même pays.

La publication originale est une vidéo publiée le 19 février 2018 : « Le mont Sinabung à Karo Regency, au nord de Sumatra, est de nouveau entré en éruption lundi matin. Le volcan est entré en éruption à 08 h 35 heure locale. À la suite de l’éruption, des cendres volcaniques ont jailli jusqu’à une hauteur de 5 kilomètres », peut-on lire.









Cette séquence en particulier a été publiée sur le compte Twitter officiel de Sutopo Purwo Nugroho. Décédé le 7 juillet 2019, il était le porte-parole de l’Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes à la date de la publication de la vidéo.

« La grande éruption du mont Sinabung. La hauteur de la colonne peut atteindre 5 km accompagnée de nuages chauds jusqu’à 4,9 km. Des grondements sonores. C’est la première fois qu’une éruption s’accompagne d’un rugissement depuis 2014-2018. Il n’y a pas eu de victime. Tous les habitants de la zone rouge ont depuis longtemps été évacués », expliquait-il à l’époque.

L’Indonésie est peuplée de volcans et de nombreuses éruptions ont lieu. Le mont Sinabung s’était réveillé en 2010 après 400 ans de sommeil. Après une période de calme, une nouvelle éruption s’est produite en 2013 et il est très actif depuis. 16 personnes avaient péri en 2014 et 7 en 2016. Enfin, en décembre 2018, plus de 400 personnes avaient trouvé la mort lorsqu’un tsunami, provoqué par une éruption volcanique, avait déferlé soudainement sur les côtes de Sumatra et l’extrémité occidentale de Java.