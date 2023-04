La réforme des retraites et l’inaction climatique ont été mardi les invitées surprises de la visite d’Etat d’Emmanuel Macron aux Pays-Bas. Alors qu’il prenait la parole sur l’avenir de l’Europe devant des étudiants à La Haye, le président a été brièvement interrompu par des militants en colère.

« Où est la démocratie française ? », « les conventions climatiques ont été mises de côté » ont-ils notamment hurlé depuis une tribune, déroulant une banderole sur laquelle était écrit en anglais « Président de la violence et de l’hypocrisie ». « Vous avez des millions de manifestants dans les rues », ont-ils lancé, alors que le gouvernement français est confronté à une forte contestation sur les retraites.

« Réformer ce n’est pas simple »

« Ceci est une démocratie et une démocratie est exactement un endroit où l’on peut manifester », a répliqué le chef de l’Etat lorsqu’il a pu reprendre la parole après une minute d’interruption. Mais « le jour où vous vous dites "quand je suis en désaccord avec la loi qui a été adoptée ou les personnes qui ont été élues, je peux faire ce que je veux car je décide moi-même de la légitimité de ce que je fais", vous mettez la démocratie en danger », a-t-il lancé. Il était aussi attendu à la sortie par une trentaine de jeunes Français qui ont scandé : « Macron on est là pour l’honneur des travailleurs et pour un monde meilleur ! »

« Réformer ce n’est pas simple », a par la suite relevé le roi Willem-Alexander lors d’un dîner d’Etat en l’honneur de son hôte. « Pour nous, pour l’Europe et pour le monde entier, il est capital que la France soit forte, prospère et confiante », a-t-il insisté, en saluant la « vision et l’énergie » du président français pour l’avenir de l’UE.

Durant son discours d’une trentaine de minutes, Emmanuel Macron a plaidé pour une plus grande autonomie économique de l’Europe mais n’est pas revenu sur ses propos controversés sur la Chine et Taïwan. Son appel aux Européens, lors d’interviews en Chine, à ne pas être « suivistes » sur Taïwan à l’égard de Pékin ou Washington ainsi qu’à « moins dépendre des Américains » en matière de défense a en effet déclenché un tollé.

Un dîner d’Etat royal

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte avaient été accueillis avec les honneurs militaires dans la matinée au Palais-Royal d’Amsterdam par le roi Willem-Alexander et son épouse Maxima. Dans la soirée, le faste royal a été déployé pour le dîner d’Etat, avec serveurs en livrée, porcelaine aux motifs naturalistes et imposantes compositions florales.

Cette visite d’Etat consacre le rapprochement entre les deux pays depuis le Brexit en 2016. Ce mercredi, les deux gouvernements signeront un « pacte pour l’innovation » dans les semi-conducteurs et la physique quantique. Brigitte Macron et la reine visiteront de leur côté la Maison Anne Frank. Le couple présidentiel, accompagné du roi et de la reine, se rendra aussi à l’exposition Vermeer à Amsterdam dans la soirée avant de rentrer à Paris.