La chasse à la taupe est lancée. La fuite de documents classifiés américains, notamment liés à l’Ukraine, pose « un risque très grave » à la sécurité nationale des Etats-Unis, s’est inquiété le Pentagone. Alors qu’une enquête interagences a été ouverte pour déterminer l’origine de cette brèche, voici ce que l’on sait à ce stade.

Des documents d’abord publiés par des gamers sur Discord

Le 4 mars, plusieurs gamers se disputent à propos de géopolitique et de la guerre en Ukraine dans un salon de discussion consacré au jeu Minecraft, sur la plateforme Discord, selon une enquête du site d’investigation Bellingcat. « Tiens, voici des documents qui ont fuité », écrit l’un, en envoyant une dizaine de photos. Certains documents consacrés à l’Ukraine sont marqués « top secret ». Mais cet internaute n’est pas le « patient zéro » de la fuite.

Des documents ont été partagés le 1er mars sur le serveur Discord du YouTubeur WowMao. Dans une interview au New York Times, ce dernier a condamné la fuite, assurant ne pas savoir d’où elle venait, et regrettant de ne pas avoir « modéré un peu plus » son chanel fréquenté par des jeunes trolls « très à droite » qui partagent des mèmes se retrouvant souvent par la suite sur 4Chan. Selon Bellingcat, les premiers documents classifiés pourraient avoir été publiés en janvier sur un autre salon Discord, Thug Shaker Central. Mais parce que le serveur a été fermé, et que la plupart des photos d’origine ne sont plus disponibles – sans doute car l’administration Biden les fait retirer via des actions en justice – il est impossible de le confirmer à ce stade.

Des documents distribués à des milliers d’employés fédéraux

Selon Fox News, l’essentiel des 53 documents publiés en ligne provient des briefings du département de la Défense. Ils sont envoyés à un groupe d’employés fédéraux disposant de l’habilitation de sécurité nécessaire, qui peut varier entre 1.000 et 5.000 personnes. Ils les reçoivent électroniquement sur des iPad sécurisés. Et s’ils peuvent les imprimer pour les emmener chez eux, un système de sécurité permet de savoir quelle imprimante a été utilisée. Selon CNN, le Pentagone spécule sur la possibilité que le fils d’un employé ait pu mettre la main dessus et ait voulu impressionner ses amis sur Discord. Mais les premiers documents étaient froissés, comme s’ils avaient été roulés en boule pour être transportés discrètement.

Les doutes de Washington sur une contre-offensive ukrainienne

Certains des documents divulgués semblent indiquer que Washington collecte des renseignements sur ses alliés, comme Israël et la Corée du Sud. Une fuite qui tombe mal, alors que président sud-coréen Yoon Suk Yeol doit être accueilli à la Maison Blanche fin avril pour une visite d’Etat. Officiellement, Séoul a affirmé qu’un nombre « significatif » de documents sont des faux.

Au moins un des documents semble avoir été altéré pour laisser croire que l’Ukraine aurait subi des pertes plus importantes que la Russie, quand le supposé original disait l’inverse. Dans autre document, dont l’authenticité n’a pas été contestée, les analystes du Pentagone émettent des doutes sur une potentielle contre-offensive ukrainienne, qui ne pourrait obtenir que de « modestes gains territoriaux » face aux forces russes.

Un autre document, classé « secret » et consulté par l’AFP, détaille l’état préoccupant des défenses aériennes ukrainiennes, qui ont jusqu’ici joué un rôle crucial contre les frappes russes, empêchant Moscou de prendre le contrôle de l’espace aérien. Mais ce document, daté de février 2023 et dont l’AFP n’a pas immédiatement pu confirmer l’authenticité, affirme que 89 % des défenses de moyenne et longue portée de l’Ukraine étaient constituées de systèmes SA-10 et SA-11 de l’ère soviétique, qui pourraient vite être à court de munitions. En se basant sur le rythme actuel de consommation de ces munitions, les systèmes SA-11 pourraient être à sec fin mars, et les SA-10 début mai, ajoute le document.

Le damage control des Etats-Unis

Les chefs de la diplomatie et de la défense américains ont échangé avec leurs homologues ukrainiens mardi pour tenter d’éteindre l’incendie. Tout en refusant de commenter l’authenticité ou le contenu de ces documents, le secrétaire d’Etat Antony Blinken a dit avoir parlé avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba pour lui signaler « le soutien continu » des Etats-Unis. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a également dit avoir parlé avec son homologue Oleksii Reznikov, réitérant que Washington prenait cette fuite de documents classifiés « très au sérieux ».