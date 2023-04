A Amsterdam, Emmanuel Macron va avoir l’occasion d’exposer sa vision de l’UE alors que les cartes des alliances ont été rebattues depuis le Brexit. Le président entame pour cela ce mardi une visite d’Etat de deux jours aux Pays-Bas par une séquence royale suivie d’un discours très attendu sur l’Europe.

Emmanuel et Brigitte Macron seront accueillis avec les honneurs militaires par le roi Willem-Alexander et son épouse Maxima au Palais-Royal d’Amsterdam à 11 heures, avant une réception et un déjeuner privé. Point culminant de ce programme royal, un dîner d’Etat sera également donné en leur honneur en présence du chanteur Dave, d’origine néerlandaise, de l’architecte Rem Koolhaas ou encore du directeur du Tour de France Christian Prudhomme.

Une relation personnelle avec Mark Rutte

Cette visite d’Etat, la première d’un président français aux Pays-Bas depuis 2000, fait suite à celle du couple royal en France en 2016. Elle se veut surtout une concrétisation du rapprochement entre les deux pays depuis la décision en 2016 du Royaume-Uni de sortir de l’UE. Les Pays-Bas ont alors « perdu un allié traditionnel sur la scène européenne qui les a conduits à diversifier leurs coopérations », relève l’Elysée.

De son côté, Emmanuel Macron a renforcé les liens avec d’autres capitales, notamment Rome et Madrid, au-delà de l’axe traditionnel Paris-Berlin. Il a aussi construit une bonne relation personnelle avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, issu comme lui du monde des affaires.

Macron veut un plan massif dans l’industrie verte

A peine revenu de Pékin, Emmanuel Macron sera en outre très attendu sur les sujets d’autonomie stratégique après avoir appelé l’UE, dans Les Echos, à ne pas être « suiviste » des Etats-Unis et de la Chine sur la question de Taïwan et à incarner un « troisième pôle ». Le chef de l’Etat doit ainsi « présenter sa vision » de la souveraineté et de la « sécurité » européenne en matière économique et industrielle dans un discours ce mardi après-midi à l’institut néerlandais Nexus à La Haye. Emmanuel Macron pousse pour un plan d’investissements massifs dans l’industrie verte en Europe afin de répondre à celui lancé par Joe Biden.

Dans la foulée de ce discours, Paris et Amsterdam signeront mercredi un « pacte pour l’innovation », avec à la clé des coopérations dans les semi-conducteurs, la physique quantique et l’énergie. Emmanuel Macron visitera à cette occasion les laboratoires de physique quantique de l’université d’Amsterdam. Le couple présidentiel, accompagné du roi et de la reine des Pays-Bas, se rendra aussi à l’exposition Vermeer au Rijksmuseum d’Amsterdam avant de rentrer mercredi soir à Paris.