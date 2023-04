La paix dans le détroit de Taïwan et l’indépendance de l’île sont incompatibles, a averti lundi le gouvernement chinois, au troisième jour d’exercices militaires dans cette zone.

« L’indépendance de Taïwan et la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan s’excluent mutuellement », a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d’un briefing régulier. « Si nous voulons protéger la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, nous devons nous opposer fermement à toute forme de séparatisme pour l’indépendance de Taïwan », a-t-il ajouté.

Des tirs réels prévus ce lundi

La Chine, qui organise depuis samedi trois jours de manœuvres militaires autour de Taïwan, a mobilisé un large éventail de matériel militaire avec l’objectif d’intimider ce territoire qu’elle revendique.

L’opération, qui doit se conclure lundi avec des exercices à tirs réels, a été lancée en réaction à une rencontre la semaine dernière entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et un haut responsable américain.