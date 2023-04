L’armée américaine a dû s’excuser jeudi après qu’un exercice de ses forces spéciales a mal tourné lorsque les soldats ont forcé en pleine nuit la porte de la mauvaise chambre d’un grand hôtel de Boston, arrêtant un client innocent.

L’exercice effectué en commun avec la police fédérale (FBI) était « destiné à améliorer les compétences des forces spéciales dans des environnements réalistes et peu familiers », a expliqué le commandement des Forces spéciales de l’armée de Terre dans un communiqué.

Mais l’équipe « est entrée dans la mauvaise chambre et a détenu un individu qui n’avait rien à voir avec l’exercice », a ajouté le commandement, lui présentant ses « plus profondes excuses ». « Nous sommes en train de passer cet incident en revue avec nos partenaires et aucun autre détail ne sera rendu public à ce stade », ont ajouté les Forces spéciales.

Aucun blessé

Le FBI, dont la division régionale de Boston (nord-est) participait à l’exercice, a précisé que l’incident s’était produit mardi vers 22 heures locales et que les militaires avaient été « dirigés par erreur vers la mauvaise chambre, où ils avaient détenu un individu qui n’était pas celui qui jouait de rôle » de méchant dans cette simulation.

Personne n’a été blessé mais la police de Boston a été appelée pour confirmer qu’il s’agissait bien d’un exercice, a ajouté la police fédérale.

Les policiers ont répondu à un appel radio vers minuit et demi mercredi et se sont rendus à l’hôtel Revere pour enquêter, selon un document consulté par l’AFP. « A leur arrivée, ils ont été accueillis par (…) des agents des forces de l’ordre qui menaient un exercice dans l’immeuble », précise le document. Ni l’armée ni le FBI n’ont précisé qui a été détenu par erreur mais selon la presse locale, il s’agirait d’un pilote de ligne qui passait la nuit à l’hôtel.