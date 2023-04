Grosses tensions à Jérusalem. La police israélienne a annoncé mercredi dans la nuit être intervenue à l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est pour y déloger des « agitateurs » qui y avaient introduit « des feux d’artifice, des bâtons et des pierres ». Dénonçant « un crime sans précédent », le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a appelé les Palestiniens de Cisjordanie « à se rendre en masse vers la mosquée Al-Aqsa pour la défendre ».

La mosquée Al-Aqsa est située sur l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. L’Esplanade est bâtie sur ce que les juifs appellent le mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme.

Des explosions à l’intérieur du lieu de culte

Ces violences surviennent un peu avant le milieu du ramadan et alors que les juifs s’apprêtent à célébrer à partir de mercredi soir la Pâque. Le conflit israélo-palestinien connaît un net regain de violence depuis le début de l’année. La police israélienne a publié une séquence vidéo de plus de 50 secondes montrant des explosions de ce qui semble être des feux d’artifice à l’intérieur du lieu de culte, et sur laquelle on devine des silhouettes en train de lancer des pierres.









« Ces meneurs s’y sont barricadés plusieurs heures après [les dernières prières du soir] afin d’attenter à l’ordre public et de profaner la mosquée », tout en y scandant « des slogans incitants à la haine et à la violence », indique le communiqué de la police israélienne. Après l’annonce des affrontements à la mosquée Al-Aqsa, plusieurs roquettes ont été tirées à partir du nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien, selon des journalistes de l’AFP et des témoins.

A Gaza, des dizaines de manifestants sont descendus dans les rues en plusieurs endroits dans la nuit, en brûlant des pneus. « Nous jurons de défendre et protéger la mosquée d’Al-Aqsa », ont-ils proclamé.