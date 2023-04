Inculpation de Donald Trump EN DIRECT : L’ex-président va comparaître devant le juge à New York...

16h15 : Le programme de la journée

Dans ce dossier politiquement très sensible, Donald Trump est attendu à partir de 17 heures (heure française) au tribunal. Il devrait échapper aux menottes et à la parade de la honte devant les photographes, le fameux « perp walk ». Selon Yahoo News, il ne sera pas non plus photographié.

Une fois ses empreintes digitales relevées, Donald Trump comparaîtra devant le juge Juan Merchan à 14h15 (20h15, heure de Paris). Ce dernier lui dévoilera officiellement les charges, qui étaient jusqu’ici sous scellés. Les caméras de télévision ne seront pas autorisées dans la salle d’audience, a tranché le juge.

Selon ses avocats, Donald Trump plaidera non-coupable. Il devrait ressortir libre et repartir en Floride, où il a promis de tenir une conférence de presse ce mardi soir. Le juge pourrait toutefois imposer un bâillon limitant la capacité de l’ancien président à parler publiquement de l’affaire.