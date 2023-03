Stormy Daniels, l’actrice de films X au cœur de l’affaire qui vaut à Donald Trump d’être inculpé, s’est dite « fière » de voir l’ancien président américain confronté à la justice et « espère » être appelée à témoigner, dans un entretien au quotidien britannique The Times publié ce vendredi.

« C’est énorme et sensationnel et je suis fière », a affirmé l’actrice de 44 ans, de son vraie nom Stephanie Clifford, qui a touché 130.000 dollars juste avant l’élection présidentielle de 2016 pour rester muette sur sa rencontre passée avec Donald Trump. C’est notamment ce versement, qui n’avait pas été inscrit dans ses comptes de campagne qui lui vaut d’être inculpé au pénal, une première historique pour un ancien président.









Elle craint pour sa vie

« Le revers de la médaille, c’est que cela va continuer à diviser les gens et à les emmener à se battre », a ajouté celle qui affirme avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump avant son élection en 2016, ce que lui nie. « Quel que soit le résultat, cela va entraîner de la violence », s’inquiète ainsi Stormy Daniels, qui évoque les menaces qu’elle a déjà commencé à recevoir depuis l’annonce de l’inculpation de Donald Trump.

L’actrice, qui a parlé au journal britannique depuis un endroit non précisé aux Etats-Unis, affirme avoir peur « pour la première fois de (sa) vie ». « Je n’ai pas peur de lui ou du gouvernement, mais il suffit d’un partisan fou qui pense qu’il doit faire le travail de Dieu ou protéger la démocratie », ajoute-t-elle.

Elle affirme cependant qu’elle « espère » avoir à témoigner devant un tribunal contre l’ancien président républicain de 76 ans, même si elle n’a pas encore été officiellement convoquée, et que cela ne l’effraie pas.

Une accusation « bidon et honteuse »

« Je n’ai pas peur, je n’ai rien à cacher et je me réjouis de dire à tout le monde ce que je sais », insiste-t-elle. « Je l’ai vu nu, il est impossible qu’il puisse être plus effrayant habillé », ajoute-t-elle crânement.

Donald Trump, qui souhaite retourner à la Maison-Blanche en 2024, a dénoncé une accusation « bidon et honteuse » orchestrée par les démocrates en amont de la campagne présidentielle.

Son avocat a assuré ce vendredi qu’il comptait « se battre » sans relâche pour faire annuler les poursuites.