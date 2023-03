Tous les yeux seront braqués sur New York la semaine prochaine. Inculpé jeudi par un grand jury de Manhattan dans l’affaire du paiement à l’ex-star du X Stormy Daniels, Donald Trump comparaîtra mardi devant la justice pénale de Manhattan. Son « arraignment », la lecture de l’acte d’accusation lors de laquelle les charges lui seront officiellement notifiées, doit avoir lieu à 14h15 (20h15, heure de Paris), a confirmé un porte-parole de la cour à CBS.

Avant de passer devant le juge, Donald Trump devra être photographié, comme tout accusé, dans les bureaux du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, et ses empreintes digitales seront relevées. Dans un dossier particulièrement sensible politiquement, avec la première inculpation au pénal de l’histoire d’un ex-président, Trump ne devrait pas être menotté devant les photographes, a indiqué son avocat Joe Tacopina à la chaîne ABC. Le milliardaire new-yorkais, qui doit se rendre volontairement à la justice – et ne pas être arrêté – sera protégé par le Secret Service, qui assure la sécurité des anciens présidents.

Appels à manifester

L’élue Marjorie Taylor Green a appelé à manifester et indiqué sur Twitter qu’elle se rendrait à New York ce mardi. La police est déjà mobilisée, avec des barrières de sécurité érigées devant la Trump Tower de Manhattan, ou quelques manifestants pro et anti-Trump donnaient de la voix mardi, mais aucun débordement n’a été constaté pour l’instant.

Selon les médias américains, une trentaine de charges de falsification de documents financiers ont été retenues contre Donald Trump. Son ex-avocat Michael Cohen, témoin principal de l’accusation, avait acheté le silence de Stormy Daniels via un paiement de 130.000 dollars, alors qu’elle s’apprêtait à affirmer avoir eu une liaison avec Donald Trump à quelques semaines de la présidentielle de 2016.

Loi sur le financement électoral

Trump a remboursé Cohen l’année suivante via une douzaine de chèques, ce qui explique le nombre élevé de charges. A ce stade, on ne sait pas combien relèvent d’un « misdemeanor », une infraction mineure passible d’une amende, ou d’une « felony », un délit passible de prison, si les procureurs estiment que Donald Trump a cherché à violer les lois sur le financement électoral.

Ses avocats de l’ancien président américain affirment qu’il s’agissait d’une transaction privée pour protéger sa famille des allégations de Stormy Daniels. Mais la chronologie pourrait poser problème : l’ex-star du X avait fait allusion depuis des années à une supposée liaison, et ce n’est qu’à quelques semaines du scrutin que Donald Trump a décidé de la payer.