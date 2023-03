Six corps ont été repêchés dans un marais situé sur le territoire d’une communauté autochtone au Québec, près de la frontière américaine, a annoncé la police jeudi dans la soirée.

Une enquête a été ouverte après la découverte des corps qui ont été « retrouvés au cours d’une recherche aérienne cet après-midi, avec l’aide de la Garde côtière canadienne », a annoncé le service de police mohawk d’Akwesasne, au Québec, dans un bref communiqué diffusé sur Facebook. « Le premier corps a été localisé vers 17 heures dans un marais » à Akwesasne, ont précisé les autorités locales.

« La police tente d’identifier les victimes »

Le territoire de cette communauté autochtone se trouve près des berges du fleuve Saint-Laurent. Il chevauche à la fois le Québec, l’Ontario et l’Etat de New York. « La police tente d’identifier les victimes et de déterminer leur statut au Canada », a-t-elle ajouté.

Des autopsies ainsi que des analyses toxicologiques sont en cours pour déterminer la cause des décès, ont indiqué les autorités locales. La police d’Akwesasne a précisé que son unité maritime poursuivait les recherches avec les garde-côtes. Elle va aussi demander un renfort aérien des polices provinciales du Québec et de l’Ontario.