08h28 : Le pétrole brut russe, une manne pour l’Inde

Un an après l’invasion russe de l’Ukraine, les flux mondiaux de pétrole comptent désormais avec l’Inde, qui s’approvisionne en brut bon marché en provenance de Russie avant de le raffiner et l’exporter vers l’ouest. New Delhi a résisté aux pressions occidentales visant à assécher les sources de revenus de Moscou et a, au contraire, renforcé ses liens commerciaux avec son vieil allié, parvenant à faire des économies substantielles et, en parallèle, à maintenir l’inflation du pays sous contrôle.

L’Inde est le troisième consommateur mondial de pétrole brut, après les Etats-Unis et la Chine, et importe 85 % de ses besoins. Ses fournisseurs traditionnels se trouvaient au Moyen-Orient, mais aujourd’hui la Russie a pris la première place. La Chine et l’Inde sont devenus les principaux clients de Moscou. Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’Inde a importé en mars un nombre record de 1,62 million de barils de pétrole russe par jour, soit 40 % de ses importations contre 70.000 barils/jour, soit 1 % avant la guerre.