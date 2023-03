Le nouveau chef du parti indépendantiste écossais SNP Humza Yousaf a officiellement été élu ce mardi Premier ministre de l’Ecosse, par le parlement local à Edimbourg. Humza Yousaf, qui avait été élu lundi pour prendre la tête du SNP lors d’un vote interne et doit entrer en fonction mercredi, va ainsi devenir le premier Premier ministre écossais issu de l’immigration et musulman, et succède à Nicola Sturgeon qui avait annoncé sa démission surprise le mois dernier après huit ans en poste.

Humza Yousaf, dont les grands-parents paternels avaient immigré du Pakistan à Glasgow il y a soixante ans, prendra formellement ses fonctions mercredi après avoir été officiellement nommé à ce poste par mandat royal et prêté serment devant la Court of Session, la cour suprême écossaise. « C’est un jour de fierté pour moi et ma famille, et j’espère que c’est aussi un jour de fierté pour l’Ecosse, car il en dit long sur nos valeurs », s’est réjoui avec émotion Humza Yousaf juste après le vote.

Reprendre la lutte pour l’indépendance

Il prend le pouvoir au moment où le combat pour l’indépendance semble au point mort, ravivant les divisions au sein du SNP et aiguisant les appétits des conservateurs, au pouvoir à Londres, et de l’opposition travailliste. Face aux députés, il a rendu hommage au Parlement à Nicola Sturgeon, qui avait officiellement adressé mardi matin sa lettre de démission à Charles III.

Après sa victoire lundi, Humza Yousaf, jusqu’alors ministre de la Santé, a promis de faire partie de « la génération qui obtiendra l’indépendance », soulignant que « le peuple » écossais a « besoin de l’indépendance dès maintenant, plus que jamais ».

La cause indépendantiste, relancée par le Brexit auquel les Ecossais se sont massivement opposés, semble dans l’impasse. La Cour Suprême britannique a récemment opposé une fin de non-recevoir aux velléités de Nicola Sturgeon d’organiser un nouveau référendum, après la victoire du « non » en 2014.

A Londres, le ministre chargé de l’Ecosse Allister Jack, tout en félicitant Humza Yousaf, l’a appelé à « mettre de côté son obsession pour l’indépendance pour se concentrer sur son travail avec le gouvernement britannique pour améliorer la vie des Ecossais ». Le gouvernement écossais est compétent sur de nombreux sujets dont l’éducation, la santé et la justice.









Selon un sondage YouGov du 13 mars, 46 % des personnes interrogées se prononcent pour l’indépendance (contre 50 % le mois dernier). En incluant les indécis, la proportion chute à 39 %.

Humza Yousaf « doit s’assurer qu’il mène et redynamise la campagne pour l’indépendance, que nous ayons une discussion sur le type de pays que l’Ecosse devrait devenir », a estimé mardi Ian Blackford, ancien chef des députés du SNP au Parlement britannique, sur Sky news.