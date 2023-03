Pour faire la guerre, il faut des soldats. Et depuis l’invasion russe, les soldats ukrainiens sont en première ligne. C’est pourquoi notre reporter en Ukraine, Diane Regny, s’est rendue à dans la région de Kharkiv, à l'Est du pays, qui a été sous contrôle russe jusqu’en octobre dernier et la contre-offensive victorieuse des troupes de Kiev.





Pour @20Minutes je me suis rendue dans une brigade de chars dans la région de Kharkiv. Pour en savoir plus rendez-vous sur https://t.co/FWeGbWp93R lundi matin ! pic.twitter.com/tdrXl3GNFu — Diane Regny (@DianeRegny) March 26, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Diane Regny a visité la 13e brigade de chars, dotée de vieux T72 soviétiques et stationnée à moins de 100 km de la ligne de front. « Ici, on est tous mobilisés mais tous volontaires », a témoigné Kochiy, chef d’un équipage de char. Notre journaliste s’est également rendue dans un centre de soutien psychologique aux soldats ukrainiens revenant du front où les combats sont violents.

Retrouvez tous ses articles et vidéos sur 20minutes.fr ainsi que sur tous nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou encore TikTok.