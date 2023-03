Quarante-six personnes sont portées disparues et sept autres sont mortes dans le sud de l’Equateur, dans un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies dans la nuit de dimanche à lundi, selon un bilan officiel.

Plusieurs dizaines de maisons ont été ensevelies dans la localité d’Alausi, dans la province de Chimborazo, à environ 300 km au sud de Quito, dans une zone andine frappée la semaine dernière par un tremblement de terre qui a fait 15 morts, dont un au Pérou voisin.

Le glissement de terrain a fait 46 disparus, sept morts et 23 blessés, ont indiqué lundi dans un nouveau bilan les autorités équatoriennes. Un premier bilan officiel faisait état de 16 morts et sept disparus. Près de 500 personnes au total ont été affectées par la coulée, sur un quartier accroché à la montagne dans la périphérie nord-est de la ville.

Peu d’espoir de retrouver des survivants

Les images diffusées par les médias locaux ont montré des dizaines de secouristes et de civils s’affairant autour des débris pour tenter de dégager des personnes ensevelies, dans un ballet d’ambulances à gyrophares et sirènes hurlantes.

Une énorme coulée de boue brunâtre est descendue soudainement des montagnes verdoyantes qui entourent Alausi, où vivent quelque 45.000 habitants. Dans la zone sinistrée, les rescapés en larmes et aux visages éplorés attendaient des nouvelles de leurs proches disparus.

« Le gouvernement est totalement actif, concentré sur la tragédie d’Alausi », a réagi sur Twitter le président équatorien Guillermo Lasso, assurant que des équipes de pompiers étaient à pied d’oeuvre depuis les premières heures de la matinée « pour venir en aide aux citoyens sinistrés ».

« Nez du Diable »

La zone où s’est produite la tragédie était en « alerte jaune » depuis le mois de février pour des risques de glissements de terrain, en raison des fortes intempéries touchant la région ces dernières semaines. Les autorités avaient également mis en garde contre un possible effondrement de la route E35 dans le secteur de Casual, où une partie de la montagne s’était détachée.

La ville d’Alausi est connue dans le monde entier pour le « Nez du Diable », une pente abrupte par laquelle passe la ligne ferroviaire transandine de l’Équateur, un tronçon surnommé le « train le plus difficile du monde » en raison de sa dangerosité.

Depuis janvier, les fortes pluies ont déjà fait 22 morts et 346 sans-abri dans le pays. Plus de 6.900 maisons ont été endommagées et 72 ont été détruites, selon les autorités. Quelque 987 incidents ont été causés par les intempéries, tels que inondations et glissements de terrain. En février, les pluies ont entraîné une suspension de cinq jours du pompage du pétrole brut car un oléoduc menaçait de se rompre après l’effondrement d’un pont.