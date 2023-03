Israël est secoué par des manifestations massives contre une réforme de la justice. La nuit de dimanche à lundi a été marquée par des heurts entre manifestants et policiers à Tel-Aviv. « Nous avons été témoins la nuit dernière de scènes très difficiles », a déclaré sur Twitter Isaac Herzog, le président du pays, pour qui la « nation entière est en proie à une profonde inquiétude ».

« Notre sécurité, notre économie et notre société sont toutes menacées », ajoute le président, qui en appelle solennellement « au Premier ministre, aux membres du gouvernement et à ceux de la majorité » à « stopper immédiatement » l’examen du projet au Parlement « au nom de l’unité du peuple d’Israël. » De son côté, le chef de la grande centrale syndicale appelle à une « grève générale » immédiate.

Isaac Herzog joue un rôle essentiellement protocolaire et ses appels répétés à trouver une solution de compromis sur la réforme ont été jusqu’ici sans effet et n’ont pas empêché le pays de glisser peu à peu dans la crise. Il s’était inquiété récemment d’un risque de « guerre civile ». Selon les médias israéliens, le Premier ministre Benyamin Netanyahou devrait s’exprimer publiquement lundi matin, et il pourrait accepter une pause dans la réforme.

Un grand mouvement de mobilisation populaire

Dimanche soir, des milliers de personnes sont descendues dans la rue à Tel-Aviv après le limogeage par Benyamin Netanyahou de son ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui avait plaidé publiquement la veille pour une pause dans la réforme, en exprimant des craintes pour la sécurité d’Israël.









Le projet de réforme proposée par le gouvernement du chef du gouvernement, l’un des plus à droite de l’histoire d’Israël, vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des juges. Contesté dans la rue depuis bientôt trois mois, il est à l’origine d’un des plus grands mouvements de mobilisation populaire de l’histoire d’Israël. Mais, signe que le processus législatif n’a pas encore été enrayé, la Commission parlementaire des lois a voté lundi matin en faveur d’un des éléments centraux de la réforme, au cœur des inquiétudes de ses détracteurs : le projet de loi modifiant le processus de nomination des juges.

Alliés de poids d’Israël, les Etats-Unis se sont déclarés « profondément préoccupés », et ont souligné « la nécessité urgente d’un compromis ». « Les valeurs démocratiques ont toujours été, et doivent rester, une caractéristique des relations entre les Etats-Unis et Israël », a averti dimanche la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche Adrienne Watson. « Les changements fondamentaux pour un système démocratique devraient être menés avec la base de soutien populaire la plus large possible », a-t-elle souligné.