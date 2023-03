Des rues dévastées et des vies perdues : l’Etat du Mississippi, aux Etats-Unis, a été frappé par une tornade et des orages. Au moins 23 personnes ont été tuées, a indiqué samedi le gouverneur de cet Etat du Sud des Etats-Unis, laissant dans leur sillon un paysage ravagé. « Nous savons que bien plus (de personnes) sont blessées. Les équipes de recherche et de secours sont encore actives », a déclaré sur Twitter le gouverneur, Tate Reeves.

Les services d’urgence de l’Etat du Mississippi ont en outre noté sur Twitter : « malheureusement, il est attendu que ces chiffres changent » à la hausse. Le président, Joe Biden, a évoqué dans un communiqué des images « déchirantes » et souligné que l'Etat fédéral ferait « tout ce qu'il pourra pour aider », « aussi longtemps qu'il le faudra ».

« Ma ville n'existe plus »

A Rolling Fork, une ville de quelque 2.000 habitants dans le centre-ouest du Mississippi, des images montraient samedi matin des rangées entières de maisons arrachées de leurs maigres fondations, des rues jonchées de débris et de voitures retournées sur leur toit. Les arbres ont été arrachés et des morceaux métalliques enroulés autour des troncs tandis que pour une maison, toujours debout mais vacillante, l’étage s’est écroulé.

« Ma ville n’existe plus », a déclaré sur CNN le maire de Rolling Fork, Eldridge Walker. Selon l’édile, plusieurs victimes ont été localisées et dégagées des débris de leurs maisons, pour être emmenées vers des hôpitaux et être soignées.









Une habitante de Rolling Fork, Shanta Howard, a raconté à la chaîne locale WAPT : « Je croyais être morte » après le passage de la tornade. « Nous avons dû aider à sortir des cadavres » de maisons, a-t-elle déclaré.

Selon la chaîne ABC, au moins 13 personnes sont mortes dans le comté de Sharkey, ainsi que trois dans celui limitrophe de Carroll et deux autres dans celui de Monroe. Par ailleurs, un policier de Silver City, dans le comté d’Humphreys, a signalé à ABC le décès d’une personne.

Samedi à 02H48 (07H48 GMT), la branche du service météorologique national (NWS) de Jackson, la capitale du Mississippi, a indiqué que « la surveillance des tornades était levée dans l’ensemble de la zone concernée ». « Des nouvelles averses et d’autres orages sont attendus dans notre zone », a-t-il tweeté, soulignant qu'« ils ne devraient pas être forts d’après les prévisions ».