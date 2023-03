« L’Europe veut aider l’Ukraine mais est complètement à la ramasse », note un internaute. Pour accompagner son propos, une photographie de chars embourbés et de soldats qui tentent de les dégager. « Les chars Leopard 2 n’aiment pas les sols détrempés », lance un autre.

Alors que la Pologne, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède, la Norvège, la Finlande et le Canada ont livré ou promis des chars Leopard à l’Ukraine pour contrer l’invasion russe, de nombreux internautes se moquent du dispositif. Ils qualifient les blindés de « cadeau empoisonné » et assurent que « la Russie vaincra ». Qu’en est-il vraiment de ces chars embourbés ? 20 Minutes fait le point.

La vidéo n’a pas été tournée récemment en Ukraine, contrairement à ce que les internautes prétendent. Tout d’abord, les soldats sont en t-shirts sur ces vidéos. Une tenue peu habituelle en février en Ukraine. Par une recherche d’image, on peut retrouver cette vidéo publiée en avril 2022, bien avant donc que les pays occidentaux ne livrent de chars, ni même ne l’annoncent.

Les messages qui accompagnaient ces vidéos à l’époque indiquent que ces chars sont des « Swedish Strv 122 ». Le char Stridsvagn (Strv) 122 est le principal char de combat utilisé par l’armée suédoise, et est basé sur le modèle de char allemand Leopard 2. Via les réseaux sociaux, il est également possible de retrouver que ces chars sont de la compagnie Wartofta. Elle fait partie du régiment Skaraborg, un régiment blindé de l’armée suédoise. Sur les photos de son compte Instagram, les chars sont identiques, et les paysages reconnaissables.





La légende de la publication indique : « Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, être lourd n’est pas toujours un avantage. La semaine dernière, l’entreprise s’est entraînée en Scanie et nous avons acquis une expérience précieuse dans la connaissance du terrain. Si nous avions gagné une couronne [monnaie suédoise] pour chaque pelletée, nous pourrions tous partir en vacances. Mais au moins, nous avons eu de la chance avec la météo ! » Dans les commentaires, un internaute indique que la scène se passe au lac Silvåkra. C’est effectivement ce que confirment les prises de vues sur Google Map.