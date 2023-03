Le journaliste français Olivier Dubois, otage pendant deux ans de djihadistes au Mali, est attendu mardi en France après sa libération survenue en même temps que celle d’un autre otage américain retenu lui pendant plus de six ans. Lundi après-midi, Olivier Dubois était souriant et visiblement ému à sa descente de l’avion à l’aéroport de Niamey, accompagné de Jeffery Woodke, humanitaire chrétien qui avait été enlevé le 14 octobre 2016 au Niger.

« Je me sens fatigué mais je vais bien », a déclaré le journaliste français de 48 ans, après avoir fait de brèves accolades aux reporters présents. Olivier Dubois, dont on ignore s’il est resté ou non au Mali pendant toute sa détention, était le dernier Français retenu en otage par une organisation autre qu’un Etat depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Pétronin, également enlevée au Mali.













« C’est énorme pour moi d’être là, d’être libre, je voulais rendre hommage au Niger pour son savoir-faire dans cette mission délicate et rendre hommage à la France et à tous ceux qui m’ont permis d’être là aujourd’hui », a-t-il ajouté. Il a également souhaité dire « un grand merci », à Radio France Internationale (RFI), qui diffusait chaque mois des messages de soutien de ses proches.

Le président français Emmanuel Macron a exprimé lundi son « immense soulagement », et a témoigné de sa « grande reconnaissance au Niger pour cette libération », après s’être entretenu au téléphone avec le journaliste. Il accueillera le journaliste à la mi-journée à la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, a annoncé mardi l’Elysée. Le président se rendra à Villacoublay à midi, après avoir réuni dans la matinée les principaux cadres de la majorité à l’Elysée pour examiner la suite à donner à l’impopulaire réforme des retraites, définitivement adoptée lundi mais toujours fortement contestée.

« Juste incroyable »

Olivier Dubois, journaliste indépendant, avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Il collaborait notamment avec Libération et Le Point, et vivait et travaillait au Mali depuis 2015 lorsqu’il a été kidnappé. Il avait lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021.

Après quasiment un an de silence, une deuxième vidéo d’Olivier Dubois avait été diffusée le 13 mars 2022 sur les réseaux sociaux, sans indication sur la date à laquelle les images avaient été tournées.

« C’est juste incroyable, c’est quelque chose qu’on attendait depuis deux ans. Pour lui le cauchemar est terminé, et pour sa famille aussi. Il va pouvoir reprendre sa vie, même si ce sera difficile pour lui d’oublier ça », a déclaré à l’AFP la sœur d’Olivier Dubois, Canèle Bernard. La rédaction du quotidien Libération a également fait part de sa « joie immense ».