Bill Gates arrêté aux Philippines ? C’est ce qu’avancent des publications devenues virales sur TikTok. « Un mandat d’arrêt [visant] Bill Gates délivré aux Philippines pour "meurtre avec préméditation" liée au déploiement d’un vaccin », titre l’article en question. Une mention « vérifié » a été intégrée à l’article donnant l’impression d’une information fiable. Pourtant, l’actualité ne semble pas avoir été publiée autre part. D’où vient-elle et est-elle si fiable ? 20 Minutes s’est penché sur la question.









FAKE OFF

L’article a été publié le 2 mars par News Punch. Un site qui n’est mystérieusement pas référencé sur le moteur de recherche Google, mais visible sur Bing par exemple. D’après le site Conspiracy Watch, « NewsPunch.com est le nouveau nom de YourNewsWire.com, un site de fake news animé par le Britannique Sean Adl-Tabatabai ».

Sur sa description, News Punch se décrit comme « une publication d’information américaine qui s’engage à couvrir les gros titres que les grands médias évitent ». Mais le site est connu comme étant friand de nombreuses théories du complot, notamment l’affaire du Pizzagate qui imaginait un réseau de pédophilie autour de l’ancien directeur de campagne d’Hillary Clinton.

Coupable de centaines de milliers de morts

Que dit l’article ? D’après le site, une enquête sur le déploiement de la vaccination aurait été ouverte par un tribunal aux Philippines. Le juge aurait déclaré de Bill Gates était recherché face aux centaines de milliers de morts qu’il aurait causé à cause du vaccin contre le Covid-19. « Un nombre qui ne peut pas être estimé à l’heure actuelle et qui augmentera certainement de façon exponentielle dans le temps », précise l’auteur.

L’article ajoute que le milliardaire était interdit d’entrer dans le pays depuis 2016. « Le tribunal des crimes odieux de Manille a ordonné l’arrestation de Gates en vertu de l’article 248 du Code pénal révisé (RPC), qui prévoit une peine d’emprisonnement minimale de 20 ans et un jour », affirme le papier.

Aucune « cour des crimes haineux »

Or, le « Heinous Crimes Court in Manila » n’existe actuellement pas aux Philippines. Sur le site officiel des Conseil des juges en Asie, les différentes cours de justice aux Philippines sont listées : la cour Suprême, la cour d’Appel, le Sandiganbayan [une cour d’appel chargée des affaires pénales et civiles], les tribunaux de premier et deuxième niveaux et la cour en lien avec la charia. Mais la liste ne fait aucunement mention « des crimes haineux ».

Par ailleurs, aucune information sur l’arrestation du milliardaire n’a été publiée dans des médias locaux. Contactée par 20 Minutes, la Fondation Bill & Melinda Gates confirme que l’affirmation est fausse.