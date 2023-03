Deux pays d’Amérique du Sud sont endeuillés par un tremblement de terre. Au moins 14 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées samedi lors d’un séisme dans le sud de l’Equateur, qui a provoqué d’importants dégâts et a aussi touché le Pérou voisin.

Selon l’Institut sismologique américain USGS, la magnitude du séisme a atteint 6,8. Les autorités équatoriennes ont pour leur part évalué la magnitude à 6,5, et celles du Pérou à 6,7. La présidence de l’Equateur a fait état de 13 morts, dont 11 dans la province d’El Oro et deux dans celle d’Azuay, dans le sud-ouest du pays, et de plusieurs blessés, sans en préciser le nombre. Dans la ville péruvienne de Tumbes, à la frontière avec l’Equateur, une fillette de quatre ans a été tuée par une brique qui lui est tombée sur la tête.

Les gens « couraient, criaient, pleuraient »

Le séisme s’est produit à 12h12, à une profondeur de 44 km, avec pour épicentre la ville de Balao, à environ 140 km au sud du grand port de Guayaquil. Il a semé la panique parmi les habitants qui sont sortis dans les rues. Des habitations se sont effondrées dans plusieurs villes, dont Cuenca (province d’Azuay), l’une des plus touchées. « Je suis sortie dans la rue parce que j’ai vu des gens se mettre à courir, terrifiés, d’autres sortir de voitures », a raconté Magaly Escandón, vendeuse d’articles de couture dans cette cité andine. « Ils couraient, ils criaient, ils pleuraient ».

Dans le centre historique de Cuenca, des bâtiments sont effondrés, des maisons anciennes endommagées, des murs fissurés et des véhicules écrasés par les débris. Plusieurs rues de cette ville ont été bloquées à cause de glissements de terrains provoqués par le séisme. Le tremblement de terre a en outre été ressenti jusque dans la capitale Quito, selon des témoignages sur les réseaux sociaux.

Le président équatorien sur place

« Je lance un appel au calme et à s’informer par les canaux officiels », a tweeté le président équatorien Guillermo Lasso, qui s’est immédiatement rendu dans la province d’El Oro et s’est dirigé ensuite vers la ville de Cuenca pour « constater les dégâts causés par le séisme ».

« C’est une magnitude relativement élevée pour (…) le pays », a expliqué dans une interview accordée à la radio locale FM Mundo Mario Ruiz, directeur de l’Institut géophysique équatorien. « Dans la région du golfe de Guayaquil, nous avons eu depuis 2017 (…) environ deux tremblements de terre d’une magnitude supérieure à 5,0 par an », a-t-il constaté. « Après 12h13, la réplique la plus importante s’est produite à 12h22 », a-t-il ajouté, notant qu’il y avait eu huit répliques au total. Selon l’Institut océanographique et antarctique de la Marine équatorienne, la secousse « ne remplit pas les conditions susceptibles de générer un tsunami » dans le Pacifique.