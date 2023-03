Un militaire péruvien et cinq membres de l’ex-guérilla du Sentier lumineux, vaincue militairement dans les années 1990, ont été tués lors d’un accrochage dans une vallée péruvienne de culture de la coca, a annoncé ce samedi le ministère de la Défense. Mardi, un soldat a été tué dans la même zone. Début février, sept policiers avaient péri dans une embuscade.

L’accrochage armé, dont la date n’a pas été précisée dans le communiqué du commandement conjoint des forces armées, est survenu dans le district de Vizcatan del Ene (centre), au cours d’une opération visant à capturer le chef des vestiges de la guérilla d’extrême gauche. Victor Quispe Palomino, alias Camarade José, n’a pas été arrêté mais d’autres responsables ont été tués ou capturés, précise le communiqué.

En plein pays de coca

Le district de Vizcatan del Ene, dans le département de Junin, fait partie d’une vaste zone de culture de coca connue sous le nom de VRAEM, acronyme de Vallée des rivières Apurimac, Ene et Mantaro, où l’armée affronte depuis des décennies des bandes de trafiquants de drogue et les derniers militants de la guérilla maoïste. Selon les Nations unies, le Pérou est l’un des plus grands producteurs de feuilles de coca et de cocaïne au monde.

Le Sentier lumineux qui a lancé une insurrection armée en 1980, a affronté pendant des décennies les forces armées au cours d’un conflit qui a fait 69.000 morts et disparus, selon la Commission vérité et réconciliation. Presque tous les chefs de la guérilla sont morts ou emprisonnés, mais l’armée estime que quelque 200 à 350 anciens combattants sont encore actifs au sein de la VRAEM.