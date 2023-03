Pékin monte au créneau face aux « attaques injustifiées » des Etats-Unis contre TikTok. Washington demande en effet à la maison mère de l’application de s’en séparer et brandit la menace d’une interdiction du réseau social sur tout leur territoire. Emboîtant le pas à plusieurs puissances occidentales - Etats-Unis, Canada et Union européenne - le Royaume-Uni a interdit à son tour l’application sur les appareils gouvernementaux.

Dans cette bataille où Washington invoque des raisons de sécurité nationale pour s’en prendre à la plateforme de vidéos courtes, très populaire auprès des jeunes, Pékin a mis au défi la première puissance mondiale de « fournir des preuves » de ses allégations. D’après le Wall Street Journal et d’autres quotidiens américains, la Maison-Blanche a posé un ultimatum : si TikTok reste dans le giron de ByteDance, sa maison mère basée en Chine, elle sera interdite aux Etats-Unis.

Intense rivalité Pékin-Washington sur les nouvelles technologies

TikTok a confirmé à l’AFP que le gouvernement américain avait effectivement recommandé la cession de l’application par son propriétaire. Sur fond d’intense rivalité Pékin-Washington sur le commerce et les nouvelles technologies, de nombreux élus et dirigeants américains affirment que l’application constitue une menace pour la sécurité nationale.

TikTok est accusé par ses détracteurs de donner accès aux autorités chinoises à des données d’utilisateurs du monde entier, ce que l’application dément fermement. « Les Etats-Unis devraient cesser de diffuser de fausses informations sur les questions de sécurité des données, cesser les attaques injustifiées [contre TikTok] et fournir un environnement commercial ouvert, équitable, juste et non discriminatoire » aux entreprises étrangères, a déclaré jeudi Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Washington « n’a jusqu’à présent pas fourni de preuves que TikTok menace la sécurité nationale des Etats-Unis », a-t-il souligné à Pékin, lors d’une conférence de presse régulière.