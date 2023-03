Freddy a causé la mort et la désolation au Malawi. Le président Lazarus Chakwera en a appelé mercredi à l’aide internationale pour faire face aux ravages du cyclone, « une tragédie nationale », qui a fait au moins 225 morts dans ce pays pauvre d’Afrique australe.

Le chef de l’Etat a décrété deux semaines de deuil national, avec les drapeaux mis en berne pendant la première semaine. Le cyclone Freddy « est le troisième en treize mois à frapper notre pays. Une preuve des réalités du changement climatique », a-t-il estimé lors d’un discours télévisé.

Une cérémonie avec 21 cercueils alignés

En déplacement plus tôt à Blantyre, capitale économique et épicentre de la catastrophe, il a assisté à une cérémonie pour les victimes. Des dizaines de personnes en deuil étaient présentes au rassemblement organisé dans une école du township de Chilobwe. Vingt et un cercueils ornés de couronnes de fleurs étaient alignés sous une tente, protégés de la pluie fine et continue. Une réunion ministérielle d’urgence a autorisé le déblocage d’1,6 milliard de kwacha (1,44 million d’euros) pour les populations affectées. « Mais je peux déjà vous dire que cet argent ne suffira pas », a souligné le président dans son discours.

D’une longévité exceptionnelle, Freddy avait déjà frappé l’Afrique australe fin février, faisant 17 morts, avant de refaire le chemin inverse début mars. Avec des vents moins puissants mais charriant des pluies torrentielles, le cyclone a provoqué de fortes inondations et des glissements de terrain meurtriers au Malawi, pays enclavé où l’état de catastrophe a été déclaré. La police et l’armée ont été déployées.

Un bond redouté des cas de choléra

Plusieurs dizaines de personnes sont encore portées disparues. Le président Chakwera s’est engagé à « intensifier » les recherches. Plus de 88.300 autres sont sans foyer. Des écoles et des églises ont été transformées en hébergements d’urgence. Au total, 165 centres ont été ouverts.

Les destructions sont « énormes », explique Felix Washon, porte-parole de la Croix-Rouge du Malawi. Et les ponts effondrés et le niveau des eaux encore élevé à certains endroits compliquent les opérations de sauvetage. Des survivants ont été retrouvés sur des arbres et des toits. A Chilobwe, les habitations vulnérables faites de briques et de terre ont été ravagées par d’impressionnantes coulées de boue. L’ONG Médecins sans frontières, présente sur place, craint un bond des cas de choléra dans le pays qui lutte déjà contre une épidémie meurtrière de cette maladie. D’après les dernières prévisions, Freddy devrait se dissiper sur les terres mais les pluies risquent de persister encore plusieurs jours.

Le cyclone a également frappé le Mozambique voisin, où il a fait 63 morts, selon l’Institut national pour la gestion des catastrophes. Dix personnes avaient péri lors de son premier passage sur le pays fin février.