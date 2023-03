Loin de la guerre, pour un instant. Andriy Sadovyi est de passage sur la Croisette cette semaine. « A l’invitation » de son homologue cannois David Lisnard, le maire de la ville ukrainienne de Lviv, à l’extrême ouest du pays, où vivent de nombreux déplacés depuis l’invasion de la Russie, est venu y chercher des financements à l’occasion du Mipim, le marché mondial des professionnels de l’immobilier.

Alors que la reconstruction de Lviv a commencé, l’élu accompagne parallèlement le développement de son projet baptisé « Unbrocken » (« intact », en français), un programme porté par l’hôpital communal pour la création de structures d’aide aux victimes de la guerre. Ce projet, le quotidien, la fin espérée du conflit, le redémarrage du pays, le tourisme, etc... Entre deux rendez-vous, Andriy Sadovyi a répondu aux questions de 20 Minutes.

Plus d’un an après le début de la guerre en Ukraine, qu’en est-il de la reconstruction de Lviv ?

Les choses prennent beaucoup de temps. Les attaques russes ont notamment provoqué la destruction d’infrastructures critiques pour l’approvisionnement en électricité de la ville. Et il va falloir encore de la patience pour pouvoir tout remettre en état de marche.

L’Ukraine espère pouvoir compter sur le tourisme pour relancer le pays après la guerre. A Lviv, plus épargnée que d’autres villes par les attaques, vous vous dites déjà prêts à accueillir des visiteurs…

Avant l’invasion de la Russie, nous avions 2,5 millions de visiteurs par an. Et on espère bien pouvoir faire encore mieux dès que ce sera possible, dès qu’on aura gagné la guerre. En attendant, nous essayons de tout faire redémarrer progressivement, en prenant bien sûr en compte les problématiques liées à la sécurité. On accueille déjà du monde. Pas mal d’Ukrainiens surtout qui viennent d’autres villes bombardées, pour une journée ou deux. Ce sont des gens qui viennent chercher à Lviv un peu de calme et de repos. Nous faisons aussi le maximum pour accueillir beaucoup d’invités internationaux, qui sont là pour le business et à qui nous essayons de montrer la meilleure image de notre ville. Dernièrement, un forum a également accueilli un grand nombre de personnes.





🇺🇦 Événement de la journée : @davidlisnard reçoit @AndriySadovyi, maire de Lviv, ville jumelée avec Cannes, pour évoquer le programme ukrainien #Unbroken, centre de réhabilitation de Lviv qui a soigné 70 000 civils et 11 000 soldats depuis le début de l'agression russe. pic.twitter.com/AqxuV7sXPL — Cannes (@villecannes) March 13, 2023



A quoi ressemblent vos journées… comment gère-t-on une ville en temps de guerre ?

Nous accueillons 150.000 personnes déplacées et je suis responsable de chacune d’entre elles. Je dois leur trouver des solutions, tous les jours. C’est ce qui occupe la majeure partie de mon temps. L’un des autres points essentiels, c’est la construction d’une usine pour produire les prothèses pour toutes les personnes blessées, qui ont perdu des membres lors des attaques. Ma responsabilité est aussi de construire de nouveaux logements, des hébergements pour ceux qui ont en besoin. Tout ça, on va le faire bien sûr. Mais le plus important, c’est d’abord la victoire, c’est de gagner la guerre.

Vous portez notamment ce projet « Unbrocken ». En quoi consiste-t-il ?

Nous construisons tout un écosystème hospitalier complet, symbole d’humanité. Il est destiné aux gens blessés, aux personnes traumatisées, aux victimes de la guerre. L’idée est notamment de soigner les troubles psychologiques et psychiatriques, de pouvoir fournir des prothèses à ceux qui ont été abîmés par les attaques, de leur trouver du travail, d’accompagner le retour à la vie tous ceux qui se sont dressés à notre service. Pendant la première année de la guerre, 11.000 personnes, des militaires, mais aussi des femmes et des enfants, ont été pris en charge. C’est un programme en perpétuelle expansion, qui continue de s’adapter aux besoins.









En avril, on ouvrira encore un nouveau bâtiment de 14.000 m2. Puis, il y en aura encore un de plus, de 4.000 m2, d’ici à la fin de l’année. C’est pour cela que nous avons besoin de trouver des mécènes, des investisseurs. L’invitation du maire de Cannes nous permet de faire parler du projet à l’international et de rencontrer de nombreuses personnes susceptibles de nous aider.

Vous dites que « d’abord le plus important, c’est la victoire, c’est de gagner la guerre ». Comment pourrait-elle se terminer selon vous ?

Il n’y a qu’une seule solution : la désoccupation de tous les territoires, de la Crimée, du Donetsk et du Louhansk. Tout ça appartient à l’Ukraine. Il n’y a pas discussion possible. Ce sont nos territoires et on ne va pas les donner. A personne.