C’est une enseigne emblématique des centres-villes allemands. Bien que peu connue France, elle est toutefois comparée aux Galeries Lafayette. La chaîne de grands magasins Galeria Karstadt Kaufhof va fermer 52 de ses 129 magasins en Allemagne, a annoncé lundi l’entreprise en difficulté depuis plusieurs années. « Après d’intenses négociations avec les bailleurs et les villes, il n’existe aucune perspective de poursuite d’activité » pour ces 52 établissements, dispersées dans toute l’Allemagne, précise le communiqué.

Environ 4.000 employés sont menacés par ces fermetures, ainsi que 300 postes situés au siège social à Essen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Ouest) et dans les services informatiques. Ces employés « se verront proposer de rejoindre une autre société », promet Galeria, en procédure de sauvegarde depuis novembre 2022. Une première vague de fermetures aura lieu le 30 juin prochain, la deuxième le 31 janvier 2024.

Une image vieillissante

« C’est un jour noir pour les gens de Galeria », a réagi le syndicat Verdi dans un communiqué. Il appelle à changer « urgemment » la direction de l’entreprise, à cause de laquelle « les employés payent les pots cassés ».

En quête de rentabilité, la chaîne prévoit par ailleurs de « moderniser en profondeur » ses 77 magasins restants au cours des trois prochaines années, pour qu’ils deviennent « un point de rencontre apprécié dans les centres-villes ».









Ces enseignes plus que centenaires sont dans la tourmente depuis plusieurs années. L’impact de la pandémie s’est ajouté au désamour des Allemands pour ce concept de magasins généralistes à l’image poussiéreuse, supplantés par les centres commerciaux aux multiples enseignes et les géants du commerce en ligne.

« Le grand magasin a un avenir »

Galeria veut désormais proposer « des offres de restauration attrayantes […] des ateliers de couture, des pressings ou des services aux citoyens ». Les filiales seront plus connectées, autonomes et centrées sur les besoins locaux et régionaux, promet le communiqué.

« Le grand magasin en Allemagne a un avenir », assure le PDG Miguel Müllenbach, à l’heure de la concurrence avec les mastodontes du commerce en ligne comme Amazon. Galeria Karstadt Kaufhof a aussi souffert de l’inflation alimentée par la guerre russe en Ukraine. En 2020, un premier dépôt de bilan avait été déposé, entraînant la fermeture de 40 magasins et 4.000 suppressions d’emplois.