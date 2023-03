C’est une décision applaudie par les groupes anti-chasse. Le club Lanarkshire and Renfrewshire Foxhounds, l’un des plus anciens clubs d’Ecosse, a annoncé mettre fin à la tradition vieille de plus de 250 ans de la chasse aux renards, a rapporté la BBC samedi.

Après s’être réunis une dernière fois, les chasseurs ont expliqué leur décision par le fait que l’urbanisation croissante et le manque de terres rurales accessibles avaient rendu l’élevage de chiens de chasse « non viable ».

Des nouvelles restrictions pas tenables

De nouvelles restrictions imposées par le gouvernement écossais en matière de chasse ont également poussé le club à cesser leur activité, explique le Daily Record. « Il est clair que les restrictions en vigueur n’ont pas été respectées, les restrictions en place n’étaient pas réalisables et, par conséquent, les chasseurs ont jeté l’éponge », a justifié un porte-parole cité par la BBC.

La décision du Lanarkshire and Renfrewshire Foxhounds survient quelques semaines après la dissolution d’un autre groupe, Fife Foxhounds.