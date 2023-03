L’Iran confirme la condamnation à mort d’un dissident irano-suédois

Irrévocable. L’Autorité judiciaire iranienne a confirmé la peine capitale contre un dissident irano-suédois, Habib Chaab, détenu depuis 2020. « (Sa) condamnation à mort est confirmée et définitive », a précisé l’agence Mizan Online. Motif : « corruption sur terre, la gestion et la direction d’un groupe rebelle et la conception et l’exécution de nombreuses opérations terroristes. »

Chef du groupe de l’ASMLA (Mouvement arabe de lutte pour la libération d’Ahvaz), considéré comme un mouvement terroriste par les autorités iraniennes, Habib Chaab avait disparu en octobre 2020 après s’être rendu à Istanbul, avant de réapparaître un mois plus tard, détenu en Iran.









Six Français toujours détenus

En novembre 2020, la télévision iranienne avait diffusé une vidéo de cet homme d’une cinquantaine d’années. Il s’y accusait d’un attentat meurtrier ayant visé un défilé militaire à Ahvaz, chef-lieu de la province du Khouzestan, en septembre 2018.

La Suède, dont il est citoyen, a engagé des démarches pour lui offrir une aide consulaire. Sans résultat, car l’Iran ne reconnaît pas la double nationalité. Au moins 16 détenteurs de passeports occidentaux, dont six Français, sont détenus en Iran.

Le 1er mars, l’Allemagne a expulsé deux diplomates pour protester contre la condamnation à mort du dissident irano-allemand Jamshid Sharmahd, accusé d’avoir participé à un attentat contre une mosquée en 2008.