Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Evguéni Prigojine, patron du groupe paramilitaire russe Wagner, a annoncé vendredi l’ouverture de 58 centres de recrutement dans 42 villes de Russie. « De nouveaux combattants arrivent là-bas, [ils] nous accompagneront pour défendre leur pays et leurs familles », a-t-il déclaré, cité sur Telegram par le service de presse de son entreprise Concord.

Le groupe Wagner est en première ligne dans la bataille pour la ville ukrainienne de Bakhmout, et Evguéni Prigojine a lui-même reconnu que de nombreux combattants de son organisation y avaient été tués.

Ces 58 centres de recrutement ont été ouverts, en majorité, dans des salles de sport et des clubs d’arts martiaux. Evguéni Prigojine n’a toutefois pas précisé combien de combattants contractuels il comptait recruter via ce nouveau dispositif, ni combien de temps.

La phrase du jour

Nous pensons que la Russie cherche à affaiblir le gouvernement de Moldavie, certainement avec l’objectif final de voir une administration plus favorable

John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche a accusé la Russie de chercher à déstabiliser la Moldavie, y compris via des manifestations, avec pour objectif d’y installer un gouvernement acquis à sa cause.

La Moldavie, anciennement dans la zone d’influence de la Russie, est désormais dirigée par des autorités résolument pro-européennes, tout comme sa voisine l’Ukraine, qui lutte depuis plus d’un an contre l’invasion de son territoire par des troupes russes. Mais c’est sans compter la Transnitrie, région séparatiste prorusse de Moldavie. Ce territoire à la frontière avec l’Ukraine, qui a proclamé son indépendance mais n’est reconnu par aucun Etat, a assuré jeudi avoir déjoué un attentat contre ses dirigeants imputé à Kiev, des accusations rejetées par l’Ukraine.

« Des acteurs russes, certains liés aux renseignements russes, cherchent à orchestrer des manifestations en Moldavie et à s’en servir pour fomenter une insurrection contre le gouvernement moldave », assure John Kirby.

Le chiffre du jour

3. Comme les trois soldats ukrainiens condamnés ce vendredi à de lourdes peines de prison par les séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine. Capturés pendant l’offensive russe en Ukraine, Viktor Pokhozeï, Maxime Boutkevitch et Vladislav Chel ont été reconnus coupables de « violence envers la population civile" et de "recours à des méthodes interdites lors d’un conflit armé », a indiqué dans un communiqué, le Comité d’enquête russe, cette instance chargée des principales investigations en Russie. Maxime Boutkevitch et Vladislav Chel ont écopé respectivement de 13 et 18 ans et demi de réclusion. Viktor Pokhozeï a, lui, été condamné à huit ans et demi de prison. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères dénonce, de son côté, « un faux procès ». « Les peines prononcées sont illégales, et nulles et non avenues », a-t-il ajouté dans un communiqué, appelant la communauté internationale à « condamner » le procès et « exiger » auprès de Moscou la libération des trois soldats ukrainiens condamnés.

La tendance

« Sur Maidan, la place de l’indépendance de Kiev, des milliers de personnes se sont agenouillées au passage du cercueil de Dmytro Kotsyubailo », rapporte le reporter indépendant Stéphane Siohan, vidéo à l’appui. Dans l’assistance, plusieurs hauts gradés de l’appareil militaire ukrainien, preuve de l’importance de Dmytro Kotsyubailo, malgré ses 27 printemps seulement.





Images des funérailles du commandant Da Vinci au monastère Saint-Michel de #Kyiv diffusées par l'Eglise orthodoxe ukrainienne #UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/QrDE506ER5 — Stéphane Siohan (@stefsiohan) March 10, 2023



Surnommé « Da Vinci », ce commandant militaire de la DUK Pravy Sektor a été tué mercredi dans la bataille autour de Bakhmout qui fait rage ces dernières semaines. "Il fait partie de ceux dont l’histoire personnelle, le caractère et le courage sont devenus à jamais l’histoire, le caractère et le courage de l’Ukraine", réagissait à sa mort Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.

Outre Dmytro Kotsyubailo, Oleg Khomiouk, 52 ans, et son fils aîné Mykyta, 25 ans, autres héros de Bakhmout, ont aussi eu les honneurs de la place Maidan. Ils sont partis combattre comme volontaires au début de l’invasion russe en février 2022. Tous deux sont morts le 2 mars dans la même tranchée, selon leur famille.