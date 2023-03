Moins 5,14 % pour la Société Générale, moins 4,33 % pour la BNP Paribas, moins 3,35 % pour le Crédit Agricole… A l’image des Français, les actions des groupes bancaires européens chutaient vendredi matin, plombées par les inquiétudes des investisseurs après les difficultés rencontrées par la banque américaine SVB Financial Group. Ailleurs en Europe, la banque allemande Deutsche Bank perdait 6,95 %, la britannique Barclays 5,04 %, l’italienne Intesa Sanpaolo 3,24 %, et la suisse UBS plus de 4 %.

Ce mouvement baissier a été initié par Wall Street jeudi, avec une chute de 6,20 % pour Bank of America, de 6,18 % pour Wells Fargo et de 4,10 % pour Citigroup. Pour la grande majorité des analystes, il est lié aux annonces mercredi par la SVB Financial Group d’une augmentation de capital importante de 2,25 milliards de dollars.

Une réaction en chaîne qui débute par des retraits massifs de clients

Partenaire privilégié du secteur technologique, SVB cherche ainsi à augmenter ses liquidités pour renforcer son bilan, fragilisé par des retraits de clients. Les échanges électroniques sur le titre de la banque ont par ailleurs été suspendus vendredi, a indiqué la Bourse américaine Nasdaq, dans l’attente d’une communication de l’établissement. Ce dernier a dévissé de plus de 60 % jeudi et a également vendu dans la précipitation un portefeuille de 21 milliards de dollars de titres financiers, ce qui lui a valu une perte estimée à 1,8 milliard.

Cette « petite panique s’est déclenchée sur le thème du bankrun », une réaction en chaîne qui débute par des retraits massifs de clients, explique à l’AFP David Bénamou, directeur des investissements d’Axiom Alternative Investments. Mais selon une note de Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management, « le risque d’un incident de capital ou de liquidité parmi les grandes banques est […] faible ».

Les analystes observent également que cette correction survient après un début d’année plutôt faste pour les banques en Bourse. Elles restent d’ailleurs pour la grande majorité dans le vert depuis le début de l’année.