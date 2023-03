La police allemande enquêtait vendredi sur la fusillade qui a fait huit morts et des blessés graves jeudi dans un centre des Témoins de Jéhovah à Hambourg, sans que les circonstances du crime ne soient connues à ce stade. Parmi les morts, on compte «manifestement» le probable auteur des coups de feu, a indiqué vendredi la police dans un premier bilan officiel chiffré.

Plusieurs médias, dont le quotidien Bild qui a évoqué un « bain de sang ». « Les mesures policières prises dans les environs sont successivement suspendues. L’enquête sur le contexte de l’acte se poursuit », a-t-elle juste tweeté vendredi. D'après les premiers éléments de l'enquête, ce dernier a «tiré sur les participants à une manifestation organisée par la communauté», a précisé la police, en ajoutant que d'autres personnes ont été blessées, «pour certaines d'entre-elles grièvement»

Il y aurait un seul tireur

Après avoir entendu un tir dans la « partie supérieure » du bâtiment où a eu lieu la tuerie, les forces de l’ordre ont découvert le corps d' « une personne sans vie », a affirmé un porte-parole de la police, ajoutant qu’il s’agit « possiblement » du ou d’un des auteurs de la fusillade.

« Nous n’avons pas d’indication (faisant état) d’un (quelconque) assaillant en fuite », a-t-il précisé. « A ce stade, on suppose qu’il n’y avait qu’un tireur », ont précisé les policiers sur Twitter. L’Office fédéral de protection civile a levé dans la nuit, peu après 03h00 locales, l’alerte officielle de danger déclenchée en cas d’attaque pour dissuader les habitants de sortir de chez eux.

« Des morts et des blessés »

Des Témoins de Jéhovah prenaient part depuis 19 heures à un rassemblement hebdomadaire consacré à l’étude de la Bible, selon le quotidien Hamburger Abendblatt.

Les forces de l’ordre « ont été appelées vers 21h15 pour des coups de feu tirés dans le bâtiment » de trois étages, situé dans le quartier de Gross Borstel, au nord de la deuxième plus grande ville d’Allemagne, a rapporté un porte-parole de la police sur la chaîne NTV. Les forces d’intervention ont « pénétré très rapidement dans l’immeuble et y ont trouvé des morts et des blessés graves », selon ce porte-parole.









A l’intérieur, les agents ont également entendu un coup de feu « provenant de la partie supérieure de l’immeuble » et ont trouvé une autre personne, a poursuivi le porte-parole, soulignant « ne pas pouvoir encore donner d’indications » sur le mobile.

« Les nouvelles en provenance d’Alsterdorf/Gross Borstel sont bouleversantes », a réagi sur Twitter le maire de la ville, le social-démocrate Peter Tschentscher. « Les forces d’intervention travaillent d’arrache-pied à la poursuite des auteurs et à l’élucidation du contexte ».

Les Témoins de Jéhovah sont un mouvement rigoriste régulièrement accusé de dérives sectaires en France.