Le gouvernement britannique a présenté dernièrement un projet de loi visant à « arrêter les bateaux » de migrants dans la Manche. Les traversées, qui atteignent des niveaux records, mettent le système d’asile sous pression. En 2022, plus de 45.700 migrants ont réalisé ce périlleux voyage.

Selon le ministère de l’Intérieur, ils étaient 299 en 2018. Les chiffres ont ensuite bondi, passant à 1.843 en 2019, puis 8.466 en 2020 et 28.526 en 2021. La tendance se poursuit depuis le début de l’année avec plus de 3.000 arrivées sur les côtes anglaises (deux fois plus que l’an dernier), dont près de 200 encore lundi.

Il y a eu environ 74.751 demandes d’asile au Royaume-Uni en 2022. Mais le système se retrouve débordé par les afflux récents : fin décembre, plus de 160.000 demandeurs d’asile attendaient une décision, un record. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a ainsi décidé d’un tour de vis avec son projet de loi.









Une loi qui mettrait « fin au droit d’asile »

« Si vous arrivez de manière irrégulière, vous ne pouvez pas demander l’asile. Vous ne pouvez pas bénéficier de nos protections contre l’esclavage moderne. Vous ne pouvez pas faire de demandes fallacieuses liées aux droits humains et vous ne pouvez pas rester » au Royaume-Uni, a-t-il déclaré.

« C’est dur mais c’est nécessaire. Et c’est juste », a-t-il assuré. « Nous placerons en détention les personnes qui viennent ici illégalement, puis nous les renverrons en quelques semaines », soit dans leur pays, soit dans un pays jugé sûr.

« La loi, si elle est adoptée, reviendra à mettre fin au droit d’asile - privant ceux qui arrivent illégalement au Royaume-Uni du droit de chercher la protection accordée à un réfugié, quelles que soient l’authenticité et l’urgence de leur demande », a déclaré le Haut-Commissariat aux réfugiés dans un communiqué, en réclamant sa révision.