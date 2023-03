De notre correspondant aux Etats-Unis,

Argent, pouvoir, et pendant longtemps, impunité. Après trois générations de procureurs qui ont régné sur la région, cette dynastie de Caroline du sud est désormais synonyme d’infamie. Celle d’Alex Murdaugh, condamné vendredi à la prison à perpétuité pour le double meurtre de sa femme et de son fils. Mais si ce verdict – en attendant un éventuel appel – met un point d’orgue à un mystère qui a tenu en haleine l’Amérique pendant deux ans, la saga judiciaire est loin d’être terminée. Les enquêtes sur deux autres morts suspectes, en 2015 et 2018, ont repris. Elles sont abordées dans le documentaire de Netflix, Murdaugh Murders : A Southern Scandal.

2015: Un jeune retrouvé mort sur une route de campagne

Stephen Smith avait 19 ans. Dans un sud encore très conservateur, il était fièrement et ouvertement gay. Le 8 juillet 2015, son corps est retrouvé au milieu de la chaussée sur une route de campagne déserte, en pleine nuit, l’arrière de crâne enfoncé. Le légiste conclut que le jeune homme, qui semble être tombé en panne, a été renversé, et qu’il a pu être percuté par le rétroviseur d’un véhicule. Mais cette thèse est mise en doute par le coroner, qui enquête sur les circonstances – et pas la cause – du décès. Selon le rapport obtenu par la chaîne locale WISTV, le premier officier qui intervient n’a vu « aucun signe suggérant que la victime ait été percutée par un véhicule » : pas de débris ni de marque de freinage ; et Stephen a toujours ses chaussures, pourtant délacées, aux pieds.

Stephen Smith est mort à l'âge de 19 ans. - Facebook

Les agents interrogent ses proches et ses amis. Dans le rapport, un nom apparaît plusieurs fois : celui du fils aîné d’Alex Murdaugh, Buster, un ancien camarade de classe de la victime. Dans le documentaire de Netflix, plusieurs jeunes évoquent la rumeur d’une relation homosexuelle secrète, qui n’a, à ce stade, pas été corroborée. Mais pour une raison pas vraiment claire, Buster n’est jamais entendu par les enquêteurs.

L’enquête est finalement classée, avec une mort résultant d’un « hit and run » (décès après un délit de fuite). Mais deux semaines après le double meurtre de Maggie et Paul Murdaugh, les autorités de Caroline du Sud annoncent, le 22 juin 2021, qu’elles rouvrent l’enquête sur la mort de Stephen Smith. Elles indiquent avoir obtenu de nouvelles informations en enquêtant sur le double meurtre. En janvier dernier, les enquêteurs disent avoir fait « des progrès », sans donner de détails. Contacté par 20 Minutes, le SLED (State law enforcement division) de Caroline du Sud n’avait pas donné suite vendredi soir.

2018: Chute mortelle d'une employée de maison

Gloria Satterfield était plus qu’une gouvernante qui a travaillé pendant 20 ans pour les Murdaugh. L’ex-petite amie de Paul la présente comme la seconde mère du benjamin de la famille. Le 2 février 2018, Maggie Murdaugh appelle les secours. Elle leur dit que Gloria Satterfield est tombée en arrière dans des escaliers en briques et saigne abondamment. Alex Murdaugh affirme ensuite aux autorités que son employée, à demi-consciente, a réussi à lui parler avant l’arrivée des secours et lui a dit que les chiens l’avaient fait trébucher. Mais dans le documentaire de Netflix, le jardinier de la famille conteste cette version : selon lui, Alex Murdaugh n’était pas là avant l’arrivée des secours.

Gloria Satterfield a travaillé pendant 20 ans pour les Murdaugh. - DR

Gloria Satterfield décède deux semaines plus tard. Sans que l’on sache pourquoi, son décès n’est pas signalé à un légiste, et aucune autopsie n’est réalisée. Alex Murdaugh assure alors à la famille Satterfield qu’il va les dédommager grâce à son assurance responsabilité civile. Il obtient 4 millions de dollars… qu’il garde pour lui.

L’ex-petite amie de Paul Murdaugh affirme que l’employée avait trouvé, peu de temps avant sa chute, un sac de pilules appartenant à Alex Murdaugh, qui souffre d’une addiction aux opiacés qu’il cache à sa famille. Et cette assurance commerciale, grâce à laquelle il touche un pactole ? Il l’a souscrite un mois avant le drame.

Alex Murdoch ne le sait pas encore, mais cette fraude à l’assurance marque le début de sa chute. Les proches de Gloria Satterfield le poursuivent et les partenaires de son cabinet réalisent qu’il a détourné des millions de dollars depuis des années. Sous cette menace – et celle des poursuites contre son fils Paul, responsable de la mort d’une amie dans un accident de bateau qu’il conduisait ivre – Alex Murdoch tue sa femme et son fils le 7 juin 2021. Selon les procureurs, pour s’attirer de la sympathie et gagner du temps face à l’étau qui se resserre.

Le SLED ouvre une enquête sur la mort de Gloria Satterfield en septembre 2021. L’an dernier, ses proches ont donné leur accord pour que sa dépouille soit exhumée. Un de leurs avocats a indiqué vendredi au New York Post que l’exhumation devrait avoir lieu prochainement.

2021: Le suicide raté mis en scène

Trois mois après le double meurtre, alors que les autorités n’ont toujours pas de suspect, Alex Murdaugh appelle la police après avoir été blessé par balle à la tête pendant qu’il changeait un pneu. Son histoire d’un assaillant inconnu s’effondre : il confesse avoir tenté d’organiser son suicide en payant son dealer, pour que son fils Buster touche 10 millions de dollars d’assurance-vie.

Des doutes subsistent sur cette version. Curtis Edward Smith, un cousin très éloigné, affirme qu’Alex Murdaugh lui a demandé de venir et a brandi un pistolet. Selon Smith, les deux hommes auraient lutté et un coup serait parti, blessant l’avocat. Au total, Murdaugh a fait à son dealer 437 chèques pour 2,4 millions de dollars sur 8 ans pour acheter des cachets d’oxycodone, qu’il avalait par poignée, jusqu’à 60 par jour. Le dernier chèque, de 22.109 dollars, date de dix jours avant les meurtres de sa femme et de son fils.

La suite : d’autres procès à venir

Condamné à deux peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération, Alex Murdaugh devrait faire appel, ont indiqué ses avocats. Ils estiment qu’il n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable face au cirque médiatique, notamment avec le documentaire de Netflix lancé une semaine avant le verdict.

Radié du barreau, l’avocat doit encore répondre de 99 charges, principalement de fraude financière et à l’assurance. Il fait également face à plusieurs actions au civil, notamment pour l’accident mortel de bateau.

« Même s’il a été condamné à la perpétuité, les autorités vont continuer leurs enquêtes sur tout autre homicide dont Murdaugh pourrait être l’auteur », estime l’avocat Duncan Levin, qui a notamment représenté Harvey Weinstein et Clare Bronfman. « Même sans temps supplémentaire en prison, la justice doit être rendue, c’est toujours une priorité pour les forces de l’ordre. »