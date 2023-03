Petite alerte pour Joe Biden. Le président américain, 80 ans et qui songe à se représenter, a été opéré en février d’une « petite » lésion de la peau, qui s’est révélée cancéreuse après examen, a fait savoir vendredi son médecin, indiquant que « tous les tissus cancéreux avaient été enlevés avec succès ». Il s’agit d’un carcinome basocellulaire.

Biden s'est fait retirer en février une «petite» lésion cancéreuse de la peau, dit son médecin, un carcinome basocellulaire qui «n'a pas tendance à s'étendre ou à causer de métastases» «Aucun traitement supplémentaire nécessaire». pic.twitter.com/Acmjeij6JY — Philippe Berry (@ptiberry) March 3, 2023



La lésion cancéreuse, détectée et retirée lors de l’examen médical de routine du président américain le 16 février, est d’une nature qui « n’a pas tendance à s’étendre ou à causer de métastases », a précisé le praticien dans un rapport rendu public par la Maison Blanche, ajoutant qu'« aucun traitement supplémentaire n’était nécessaire ».

S'il se représente, l'état de santé, physique et cognitif, de Joe Biden sera l'un des éléments centraux de la présidentielle de 2024. Biden, qui est déjà le plus vieux président américain en exercice, aurait 86 ans à la fin d'un éventuel second mandat.