Bill Gates déteste-t-il à ce point le président ukrainien ? Ces derniers jours, plusieurs internautes partagent une vidéo dans laquelle le milliardaire américain semble critiquer Volodymyr Zelensky. Sur celle-ci le premier homme affirme, face à la caméra, que « le gouvernement ukrainien est l’un des pires au monde, corrompu, contrôlé par quelques riches ».

Bill Gates: “The Ukranian government is one of the most corrupt in the World”.#BillGates #UkraineRussiaWar️ #Zelensky #Russia pic.twitter.com/a7oR9V11WH — Digital Update India 🇮🇳 (@DigitalUpdateIN) March 2, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Pour certains internautes, ces propos en pleine guerre en Ukraine sont considérés comme un parti pris pour la Russie par Bill Gates. « Il ne cache plus son jeu et est clairement dans le camp de Poutine », déclarent certains. Qu’en est-il vraiment de cette vidéo ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux est un extrait d’une interview donnée par Bill Gates au Lowy Institute, un think tank australien, fin janvier 2023. Mais elle a été tronquée. À la 27e minute, il est interrogé sur le président ukrainien et sa gestion du pays. « C’est très impressionnant qu’il ait été capable de rassembler le pays. Personne ne s’attendait à ce que l’Ukraine réussisse à résister à la Russie », déclare-t-il.

Avant d’ajouter : « Il s’est avéré que la Russie était beaucoup plus faible et moins intelligente que prévu et que l’Ukraine était beaucoup plus forte. Avant la guerre, le gouvernement est l’un des pires au monde, corrompu, contrôlé par quelques riches, malheureusement pour les Ukrainiens. »

Bill Gates prononce donc bien cette phrase mais il dit aussi « avant la guerre ». Il ne cible donc pas directement Volodymyr Zelensky et son gouvernement, mais évoque le pouvoir politique en Ukraine avant le conflit avec la Russie, probablement avant l’annexion de la Crimée début 2014, et au pouvoir détenu alors par Viktor Ianoukovytch, un proche du Kremlin.

Une amélioration sur la lutte anticorruption

Et ce que déclare Bill Gates n’a d’ailleurs rien de nouveau. L’Ukraine a bien été minée par la corruption, notamment par le biais de l’ancien président Viktor Ianoukovytch, auquel Bill Gates fait probablement référence. L’arrivée de Volodymyr Zelensky à la tête du pays n’a pas permis d’éradiquer totalement ce fléau, mais des efforts sont faits. Dans son indice de perception de la corruption 2022, l’ONG Transparency International remarque qu’avant l’invasion, l’Ukraine obtenait un score faible (33 sur 100). Le pays a gagné 7 points en dix ans, ce qui a poussé l’organisation à noter « une bonne et régulière dynamique permise par d’importantes réformes et s’améliorait régulièrement ».

Volodymyr Zelensky n’a pas été tout blanc face à la corruption puisqu’il a été épinglé lui-même dans l’affaire des Pandora Papers en 2021. Mais il n’a pas eu d’autre choix que de faire des efforts, puisque les Etats-Unis conditionnent leur aide à la lutte contre la corruption.

Pour ce qui est de cet extrait tronqué et largement partagé sur les réseaux sociaux, il a été publié par un compte « Australians vs. The Agenda ». Un compte créé en décembre 2020, en pleine pandémie mondiale, et qui diffuse plusieurs théories complotistes sur le Covid-19, notamment la théorie très répandue selon laquelle Bill Gates aurait fabriqué l’épidémie pour pouvoir ensuite vendre des vaccins.