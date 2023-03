Jeux de mains, jeux de vilain, jeux de gendarme, jeux de drame. Deux enfants ont vraisemblablement trouvé une arme à feu et l’ont manipulée au Canada et le bilan aurait pu être bien plus dramatique. Un petit garçon de 6 ans a été blessé par balle par l’autre enfant âgé de 4 ans dans une communauté autochtone de la province canadienne du Manitoba, dans le centre du pays, a annoncé jeudi la police fédérale.

Les deux enfants étaient dans une résidence de la Première nation Peguis, à environ 185 kilomètres au nord de Winnipeg, lundi soir, quand « ils ont eu accès à une arme à feu », précise le communiqué de la Gendarmerie royale du Canada.

Pronostic vital pas engagé

« L’enfant de 4 ans a déchargé l’arme à feu, et un enfant de 6 ans a été touché », ajoute-t-elle, précisant que le pronostic vital de la victime, qui a été transportée à l’hôpital, n’était pas engagé.





Un homme a été arrêté et fait face à une inculpation pour possession illégale d’armes à feu. Cinq armes à feu, une arbalète et des munitions ont notamment été saisies par la police sur les lieux du drame.