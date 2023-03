Une erreur d’interprétation, une vidéo sortie de son contexte et ce sont les réseaux sociaux qui s’emballent. « L’Ukraine a besoin de jeunes Américains », commente un internaute sur Twitter, en commentaire d’une vidéo de Volodymyr Zelensky doublée en anglais. On y entend l’interprète féminine dire cela : « Les Etats-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles, exactement de la même manière que nous envoyons leurs fils et leurs filles, à la guerre. Ils devront se battre, parce qu’on parle de l’Otan et ils mourront, Dieu nous en préserve, parce que c’est quelque chose d’horrible ». Egalement partagée par un internaute américain le 28 février, la vidéo a été vue sur son compte plus de 7,8 millions de fois.





L'Ukraine a besoin de jeunes Américains frais pour aider à combattre sur le terrain. Les États-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles... à la GUERRE... et ils mourront." pic.twitter.com/4zhb41cgmC — illusion (@illusion510851) March 1, 2023







L’extrait circule aussi sur Facebook. Sur TikTok, une vidéo avec la bonne traduction, mais sans le contexte, a été vue plus de 88.000 fois depuis sa publication le 2 mars.

Volodymyr Zelensky n’a pas annoncé que les Américains vont devoir envoyer des troupes en Ukraine. Il parlait en fait d’un scénario où la Russie envahirait des Etats baltes, membres de l’Otan.

Le président ukrainien a évoqué ce cas de figure lors d’une conférence de presse de plus de deux heures qu’il a donnée le 24 février, un an après le début de la guerre. A 14 secondes dans la vidéo virale, on peut en effet lire une inscription en ukrainien derrière le président, qui nous a permis de remonter jusqu’à la vidéo originale, disponible en ukrainien sur la chaîne YouTube du président. Elle a aussi été postée doublée en anglais sur la chaîne du quotidien britannique The Daily Telegraph. L’extrait qui circule sur les réseaux sociaux est une partie de la réponse de Volodymyr Zelensky à cette question d’un journaliste de la chaîne américaine ABC : « Monsieur le président, des sondages d’opinion aux Etats-Unis suggèrent qu’un nombre croissant d’Américains pensent que les États-Unis apportent trop de soutien à l’Ukraine. Quel serait votre message pour cet anniversaire à ces Américains ? »

« Qui veut une troisième guerre mondiale ? Qui accepterait ce risque ? »

Le président ukrainien commence par remercier les Américains qui soutiennent l’effort de guerre, puis avertit que les Etats-Unis risquent de perdre l’Otan et leur position de « leader » dans le monde s’ils retirent leur soutien. Il s’adresse ensuite aux élus américains qui veulent diminuer le soutien à l’Ukraine, leur demandant d’être « responsables et prudents parce que les gens les écoutent ». « Qui veut une troisième guerre mondiale ? Qui accepterait ce risque ? », continue-t-il.

Il prévient ensuite qu’en cas de défaite de l’Ukraine, « la Russie va entrer dans les pays baltes, membres de l’OTAN, et alors les États-Unis devront envoyer leurs fils et filles exactement de la même manière que nous envoyons les nôtres, à la guerre », comme on l’entend dans la version ukrainienne de la vidéo [à 1 heure et 41 minutes]. Il n'a pas déclaré que « les Etats-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles, exactement de la même manière que nous envoyons leurs fils et leurs filles, à la guerre », comme on l'entend dans la version qui circule sur les réseaux sociaux.









L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, tout comme la France, font partie des 30 Etats membres de l'organisation transatlantique. L'Ukraine n'en est pas membre. Volodymyr Zelensky fait ici allusion à l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord. Celui-ci prévoit que « si un Allié de l'OTAN est victime d'une attaque armée, chacun des autres membres de l'Alliance considérera cet acte de violence comme une attaque armée contre tous les membres et prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour aider l'Allié attaqué », explique le site de l'OTAN.

Toutefois, cela ne signifie pas que cette assistance se traduit par l'envoi de troupes. Les Alliés peuvent envoyer « n'importe quelle forme d'assistance », lit-on encore sur le site de l'organisation. Celle-ci « n'est pas nécessairement militaire et dépend des ressources matérielles de chaque pays ».

Mardi, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan, a avancé que l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation « est une perspective de long terme ».