Des flammes et des braises qui sortent des fenêtres d’un gigantesque immeuble en plein cœur de Hong Kong. Les images sont impressionnantes. Un important incendie survenu jeudi soir a ravagé un gratte-ciel en construction dans le cœur touristique. Si le feu est désormais « en grande partie éteint », les murs en béton sont noircis et des restes d’échafaudages étaient visibles dans la matinée, a constaté un journaliste de l’AFP sur place.





🔴 HongKong :



Incendie spectaculaire dans un immeuble en construction. #Hongkong #incendie #immeuble pic.twitter.com/RXDNO50zSs — Lazare (@Lazare2423) March 3, 2023



Aucune victime n’a été signalée mais deux personnes ont été légèrement blessées et prises en charge, selon les pompiers. La police a de son côté précisé à l’AFP que 170 riverains avaient été relogés en sécurité. Les autorités ont également indiqué qu’un important tronçon de la principale artère du quartier - et de Hong Kong - avait été fermé, provoquant des interruptions de trafic.

Un chantier à 764 millions de dollars

Le feu s’est déclaré à 23h11, des flammes ayant d’abord été aperçues près d’un échafaudage au sommet du bâtiment. Le brasier était visible depuis le port et faisait dégringoler des escarbilles dans les rues voisines. Une heure plus tard, le feu s’est propagé à tout le bâtiment en chantier et descendait vers la rue, où des centaines de badauds s’étaient rassemblées.

Keung Sai-ming, un responsable des pompiers, a expliqué vendredi que des braises avaient déclenché deux autres incendies sur les toits des bâtiments voisins, mais qu’ils ont été rapidement éteints. « La nuit dernière, le vent était fort et a soufflé les flammes vers cinq immeubles proches », a-t-il ajouté.

L’immeuble en construction, de 42 étages, devait abriter un hôtel et l’historique Mariners' Club selon le site Web de son promoteur, l’Empire Group. Le chantier estimé à 764 millions de dollars avait été lancé en 2019 et devait au départ être achevé au premier trimestre 2023, selon des médias locaux.