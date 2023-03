Après un marathon judiciaire qui a fasciné l’Amérique, le jury s’est mis d’accord à l’unanimité sur un verdict en un peu plus de trois heures. Jeudi, l’avocat américain Alex Murdaugh a été reconnu coupable du meurtre de sa femme et de son fils, tués par balles le 7 juin 2021. Il connaîtra sa peine vendredi : ce sera entre 30 ans de réclusion et la perpétuité, car les procureurs avaient renoncé à demander la peine de mort.

🔴 BREAKING: Alex Murdaugh coupable du meurtre de sa femme et de son fils #murdaughmurders pic.twitter.com/EQ0XFdfJ0p — Philippe Berry (@ptiberry) March 3, 2023



…/… Plus d’informations à venir sur 20 Minutes