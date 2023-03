Le gourou Ryuho Okawa, fondateur de la secte japonaise « Happy Science », est mort à l’âge de 66 ans. La cause du décès n’est pas connue. Né en 1956, l’homme avait fondé en 1986 le groupe religieux « Happy Science », qui croit en la réincarnation et dit viser « l’instauration d’un monde où règnent l’amour, le bonheur et la prospérité ». Cette secte revendique des millions d’adeptes à travers le monde.

Le mouvement avait cependant fait l’objet de critiques en raison du véritable culte de la personnalité autour de son fondateur, certaines venant de son fils Hiroshi. « Je crois que ce que fait mon père est complètement absurde », avait-il déclaré en 2020 au New York Times, ajoutant que Ryuho Okawa avait « menti sans relâche à ses adeptes ».

La secte a lancé un parti politique en 2009

Okawa était connu du public japonais pour ses affirmations farfelues selon lesquelles il pouvait communiquer avec les esprits de personnalités, publiant des livres « d’entretiens » avec le président russe Vladimir Poutine, l’ancien président américain Donald Trump ou encore Jésus Christ. Le fondateur de la secte se tenait à l’écart des médias, mais y était cependant régulièrement présent via les publicités dans les journaux pour ses ouvrages, ses films et ses disques.

Il avait lancé en 2009 un parti politique prônant notamment d’endiguer la montée en puissance de la Chine et restreindre les droits de la communauté LGBT+. Aucun candidat du « Parti de la réalisation du bonheur » n’a à ce jour été élu au Parlement, mais plusieurs ont conquis des sièges dans des collectivités locales.

Des groupes religieux marginaux comme Happy Science opèrent de longue date au Japon avec relativement peu de restrictions, mais ils font l’objet d’une surveillance accrue depuis le meurtre l’an dernier de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe. Son assassin présumé, Tetsuya Yamagami, a dit avoir visé Shinzo Abe en raison de ses liens présumés avec la secte Moon, aussi connue sous le nom d’Église de l’Unification.