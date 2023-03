De notre correspondant aux Etats-Unis,

Un double meurtre, sans témoin ni arme du crime retrouvée. Une influente famille du Sud américain, issue de trois générations de procureurs en chef de la région. Un avocat addict aux opiacés, au bord de la ruine, accusé d’avoir tué sa femme et son fils pour s’attirer de la sympathie alors qu’il était soupçonné d’avoir détourné des millions de dollars. Un documentaire à sensation sur Netflix, qui revient sur trois autres morts suspectes dans l’orbite de ce clan tout-puissant...

Après cinq semaines d’une audience aux multiples rebondissements, le procès d’Alex Murdaugh touche à sa fin, en Caroline du Sud, avec la plaidoirie finale de la défense attendue ce jeudi avant le début des délibérations. Le dénouement s’annonce incertain.





Accusé d’être « l’anéantisseur » de sa famille

Le 7 juin 2021, peu après 22 heures, Alex Murdaugh (prononcé [Alec Murdoc]) appelle les secours. En pleurs, il explique avoir trouvé les corps sans vie de sa femme, Maggie, et de son fils cadet, Paul, près du chenil de leur propriété de Moselle, qui s’étend sur plusieurs centaines d’hectares dans le lowcountry, la région côtière marécageuse de la Caroline du Sud.

Après un an d’une enquête où presque rien ne filtre, l’imposant avocat est arrêté et inculpé pour ce double meurtre. Dans sa plaidoirie finale, le procureur Creighton Waters a insisté, mercredi : « Sa réputation était sur le point d’être ruinée. Son ego ne pouvait pas vivre avec cette honte. Il avait un mobile, les moyens et l’opportunité. Il est devenu l’anéantisseur de sa famille. »

Murdaugh a caché qu’il était sur place

Pendant près de deux ans, Alex Murdaugh assure aux enquêteurs qu’il faisait la sieste dans la résidence principale, située à 400 mètres du chenil, puis qu’il est allé rendre visite à son père mourant et à sa mère souffrant de démence pendant environ 40 minutes, dans une ville voisine située à une vingtaine de kilomètres. Mais une aide soignante affirme qu’il n’est resté qu’une vingtaine de minutes, et qu’il a fait pression sur elle pour qu’elle change sa version, offrant de payer pour sa fête de mariage.

Une vidéo présentée par l’accusation fait par ailleurs exploser la chronologie avancée par le suspect. A 20h44, son fils, Paul, filme une vidéo d’un chiot blessé dans le chenil. On y entend la voix de sa mère, et celle d’un homme. A la barre, tous les témoins sont catégoriques : c’est celle d’Alex Murdaugh.

C'est près du chenil de leur propriété de Moselle, à Islandton, en Caroline du Sud, que Maggie et Paul Murdaugh ont été tués le 7 juin 2021. - Andrew J. Whitaker/AP/SIPA

Connaisseur du système judiciaire

A 20h49, le smartphone du jeune homme, âgé de 22 ans, est déverrouillé pour la dernière fois. Sa discussion par SMS avec un ami s’arrête. Le téléphone de sa mère se met en veille trente secondes plus tard. C’est vraisemblablement à ce moment qu’ils sont abattus, estiment les enquêteurs. Paul par deux salves de fusil à pompe, à la poitrine puis en pleine tête ; Maggie par un fusil semi-automatique de type AR-15.

Alex Murdaugh était donc présent sur les lieux du crime quelques minutes avant le drame, insiste le procureur. Selon lui, l’avocat, qui connaît par cœur le système judiciaire, s’est « fabriqué un alibi » en appelant le portable de sa femme à trois reprises à 21 heures, puis en lui envoyant un SMS pour prévenir qu’il partait voir ses parents, avec sa voiture qui quitte la résidence de Moselle à 21h07, selon les données extraites de l’ordinateur de bord.

Dans les procès pour meurtre, les avocats conseillent presque toujours à leur client de ne pas témoigner. Mais face à cette vidéo, Alex Murdaugh n’avait pas le choix. A la barre, il reconnaît avoir menti et dissimulé sa présence au chenil. Il argumente qu'il se trouvait dans un état d’esprit « paranoïaque » à cause de son addiction aux opiacés, et qu'il ne faisait « pas confiance » aux enquêteurs. Et en regardant le jury droit dans les yeux, il le jure : il n’a pas tué « Maggie et Paul-Paul », à qui il n’aurait « jamais pu faire de mal ». Il propose une version alternative aux 12 jurés : la piste d’une « vengeance » contre sa famille.

A la barre, Alex Murdaugh a assuré qu'il n'avait pas tué sa femme et son fils. - Photos Sipa

La chute d’un escroc

Cette vengeance, selon l’avocat de la défense, serait liée à un accident mortel de 2019. Le jeune Paul Murdaugh pilotait, ivre, un bateau familial sur la rivière locale quand il a heurté un pont, tuant une de ses amies, Mallory Beach, âgée de 19 ans. C'est le drame au cœur de la série documentaire de Netflix Murdaugh Murders : A Southern Scandal. A la barre, Alex Murdaugh assure que sa famille recevait régulièrement des menaces.

Les procureurs avancent une tout autre version : Alex Murdaugh était sous pression à l’approche du procès de son fils, inculpé pour conduite dangereuse en état d’ivresse ayant provoqué la mort de Mallory Beach. Surtout, une plainte au civil risquait d’exposer l’état de ses finances, qui étaient dans le rouge. L’avocat, qui menait la grande vie, dépensait à cette époque 60.000 dollars par semaine en pilules d’opiacés achetées à un dealer. A la barre, il reconnaît avoir détourné des millions versés par une compagnie d’assurances aux proches de sa femme de ménage, Gloria Satterfield, décédée après une chute à leur propriété de Moselle en 2018 (voir encadré). L’étau se resserrait. Les partenaires de son cabinet d’avocats commençaient à poser des questions. La responsable financière lui avait même demandé des explications quelques heures avant le double meurtre.

Pas de preuves matérielles directes

Si le mobile avancé par les procureurs est complexe et sa logique discutable, ils assurent que le plan de l’accusé a fonctionné. Au moins dans un premier temps. Après le double meurtre, ses partenaires n’insistent pas, alors qu’il vient de perdre sa femme et son fils et que les autorités cherchent un suspect pendant des mois.

Pour instiller un « doute raisonnable » dans l’esprit du jury, les avocats de la défense peuvent s’appuyer sur des témoins. Notamment le fils aîné Murdaugh, qui a assuré que son père avait toujours été aimant et jamais violent. L’avocat Richard Harpootlian a répété qu’il n’y avait pas « de preuves matérielles » : les armes du double meurtre n’ont jamais été retrouvées.

Problème : la famille possédait une vingtaine d’armes à feu, notamment des fusils à pompe. Et un expert balistique a été formel : les munitions analysées portent des marques identiques à celles d’anciennes douilles retrouvées sur la propriété. Le couple Murdaugh avait acheté pour leurs fils deux fusils d’assaut AR-15 utilisant ce type de munitions. L’un a été perdu par Paul Murdaugh en 2016 ; le fusil de remplacement, qui reste introuvable, pourrait être selon l’accusation l’arme du crime. La défense, elle, a présenté la thèse de deux tueurs, dont un de petite taille, soutenue par un expert balistique. Mais ce dernier a concédé que de nombreux autres facteurs pouvaient expliquer l'angle différent des tirs, comme un tireur accroupi.

Un verdict incertain

En cas de condamnation, Alex Murdaugh risque entre trente ans de prison et la perpétuité, car les procureurs ont renoncé à demander la peine de mort. Mais aux Etats-Unis, un verdict coupable ou un acquittement doivent être décidés à l’unanimité. Il suffit qu’un seul des 12 jurés ait un « doute raisonnable » pour que le procès soit dans l'impasse. Dans ce cas, les procureurs devraient décider entre demander un nouveau procès ou renoncer aux poursuites.

Ce qui est certain, c’est qu’Alex Murdaugh est loin d’être tiré d’affaire : il fait face à des dizaines d’autres charges, principalement des crimes financiers et de fraude à l’assurance. De quoi tenir en haleine le public américain, avec une seconde série documentaire en développement, cette fois chez Hulu.