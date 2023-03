Antonio Guterres est au chevet de l’Irak. Le secrétaire général de l’ONU a assuré ce mercredi la population irakienne de sa « solidarité » et du soutien des Nations unies pour accompagner vers la paix un pays qu’il visite pour la première fois depuis six ans.

« C’est pour moi un grand plaisir de revenir à Bagdad », a-t-il déclaré à son arrivée dans la capitale dans la nuit de mardi à mercredi. « C’est une visite de solidarité. Une solidarité avec la population et les institutions démocratiques d’Irak, et une solidarité qui signifie que les Nations unies sont totalement engagées à soutenir la consolidation des institutions du pays », a-t-il ajouté.

Guterres espère « un avenir de paix » pour l’Irak

Le secrétaire général a également exprimé « sa confiance dans le fait que les Irakiens seront capables de surmonter les difficultés et les défis auxquels ils font face grâce à un dialogue ouvert et inclusif », soulignant son « admiration » pour cette population. Apportant son soutien aux efforts du gouvernement pour faire revenir les Irakiens ayant quitté le pays, il a également espéré pour l’Irak « un avenir de paix et de prospérité, avec des institutions démocratiques consolidées ».

Antonio Guterres doit s’entretenir ce mercredi notamment avec le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani, ainsi qu’avec des représentants de groupes de défense des droits des femmes et des jeunes. Jeudi, il visitera un camp de déplacés dans le nord du pays, avant de se rendre à Erbil pour rencontrer des représentants du gouvernement régional du Kurdistan irakien.

Sa dernière visite en Irak remonte au printemps 2017. Il se rendra ensuite au Qatar notamment pour le sommet des Pays les moins avancés.