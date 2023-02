Un Américain, possédant également la nationalité israélienne, a été tué lundi dans les violences en Cisjordanie occupée, a annoncé le département d’Etat.

« Nous condamnons les meurtres atroces de deux frères israéliens près de Naplouse et le meurtre aujourd’hui d’un Israélien près de Jéricho, qui, d’après ce que nous savons, était également citoyen américain », a déclaré lors d’une conférence de presse le porte-parole du département d’Etat, Ned Price.

« Nous condamnons également la violence à grande échelle, sans discernement, de colons envers des civils palestiniens à la suite des meurtres », a ajouté Ned Price. Selon le porte-parole, un homme palestinien a été tué et 300 blessés dans l’attaque menée par des colons israéliens, lors de laquelle des bâtiments et des voitures ont également été incendiés. « Ces actes sont totalement inacceptables », a déclaré Price.









Il a affirmé que Washington avait apprécié les appels lancés par Benyamin Netanyahou et Isaac Herzog, respectivement Premier ministre et président d’Israël, qui ont demandé que cesse toute violence de la part de justiciers autoproclamés. « Nous attendons du gouvernement israélien qu’il s’assure que ceux responsables de ces attaques rendent pleinement des comptes et soient poursuivis devant la justice », a-t-il ajouté.