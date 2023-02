« Il faut que tu places mieux ta jambe droite ! Voilà comme ça, c’est bien ! » Dans un français encore hésitant, Irina Babchenko délivre ses consignes ce lundi après-midi sur la glace de la patinoire de Rennes. Doudoune blanche et pantalon noir, l’entraîneuse encadre comme tous les jours une quinzaine de jeunes patineurs du Club des Sports de Glace (CSG). « Je n’avais jamais travaillé avec des enfants et c’est trop bien, ils sont trop mignons », sourit-elle.

Il y a un an, cette ancienne championne en danse sur glace n’avait pourtant jamais entendu parler de la Bretagne et de sa capitale. Mais le déclenchement de la guerre le 24 février 2022 dans son pays est venu chambouler son destin. Dès que les bombes ont commencé à s’abattre sur Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine, Irina a aussitôt décidé de fuir sa patrie. Pour Gleb, son fils de huit ans, avant tout. « Chacun est libre de ses choix mais je suis mère et c’était mieux de partir pour lui, assure-t-elle. Peut-être que si je n’avais pas d’enfant, je serais toujours là-bas. »

Six mois comme serveuse dans le Morbihan

Avant de trouver refuge en Bretagne, la jeune femme de 31 ans a vécu plusieurs jours cachée dans les souterrains du métro de Kharkiv. Elle mettra finalement neuf jours pour arriver en France avec son fils, passant par la Pologne, l’Autriche puis l’Allemagne. Aidée par l’association Alliance FCF Solidaire Arc Sud Bretagne, Irina a débarqué courant mars à Damgan. Dans cette petite station balnéaire du Morbihan, l’ancienne championne de danse a troqué ses patins pour un plateau de serveuse, travaillant pendant six mois au restaurant Le Café Pêcheur. « C’était compliqué au début car je ne parlais pas du tout la langue et je ne connaissais rien au métier, indique Irina. Mais j’ai été très bien accueillie et j’ai trouvé une seconde famille. »

Dans le courant de l’été, la chance va également frapper à sa porte. Le Club des Sports de Glace (CSG) de Rennes est alors en quête d’une nouvelle entraîneuse suite à un départ à la retraite. Patrick Martin, président de l’Alliance FCF Solidaire a vent de la nouvelle et fait alors le forcing pour déposer le CV de sa protégée. « On l’a reçue comme toutes les candidates et on l’a finalement retenue pour ses compétences et sa motivation », indique Maxime Duchemin, éducateur sportif au CSG de Rennes.

Son avenir s’écrit en France

Depuis la rentrée de septembre, Irina a donc retrouvé avec bonheur les joies de la glace. « C’est ma passion depuis toute petite », assure-t-elle. Et malgré la barrière de la langue, le courant passe avec les élèves. « On arrive facilement à se comprendre avec des gestes », indique Pauline. « Elle nous apprend aussi de nouvelles méthodes de travail, notamment sur la partie artistique », poursuit Lou.









Rayonnant de nouveau sur la glace, Irina, qui vit désormais avec son fils et ses parents dans la banlieue rennaise, n’en oublie pas pour autant ses proches restés au pays. « J’appelle ma famille tous les jours mais c’est vraiment dur à vivre comme situation », reconnaît Irina, qui imagine désormais sa vie en France. « J’aime ma ville, assure-t-elle. Mais la guerre va durer longtemps et malheureusement il n’en restera rien si jamais je devais un jour revenir. »