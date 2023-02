C’est une transaction qui passe mal. L’organisation d’aide humanitaire Croissant rouge turc a été vivement critiquée dimanche par l’opposition et des médias turcs pour avoir vendu et non pas donné des tentes pour des rescapés du séisme qui a dévasté le sud-est de la Turquie, le 6 février dernier.

Selon le quotidien Cumhuriyet qui a révélé cette affaire, le Croissant rouge turc a vendu 2.050 tentes destinées à des rescapés à l’ONG caritative Ahbap pour 46 millions de livres turques (2,4 millions de dollars). Ces tentes ont été acheminées et installées dans les régions touchées par le séisme, a affirmé dimanche l’ONG sur Twitter.

« C’est un scandale »

Le président du Croissant rouge turc Kerem Kinik a confirmé sur Twitter que Kizilay Cadir, une filiale de son organisme chargée de la production des tentes, avait fourni à Ahbap des abris « au prix coûtant ». « La coopération du Croissant Rouge avec Ahbap est morale, raisonnable et éthique », a affirmé Kerem Kinik.

Mais ses déclarations n’ont pas fait cesser le tollé dans les médias et sur les réseaux sociaux. « La plus grande organisation caritative de Turquie, le Croissant Rouge a vendu des tentes au lieu de les distribuer gratuitement à ceux qui en ont besoin alors que les gens suppliaient pour en avoir trois jours après le séisme. C’est un scandale », a estimé le journaliste de Cumhuriyet à l’origine de la révélation de la vente, Murat Agirel.

Erdogan éclaboussé

Le gouvernement turc a été accusé de n’avoir pas suffisamment distribué de tentes, d’aide humanitaire et déployé d’équipes de secours en nombre suffisant dans plusieurs localités au cours des jours ayant suivi le séisme. Des ONG dont l’organisme caritatif Ahbap et des volontaires ont prêté main-forte pour combler les lacunes.

Doté d’un statut d’association, le Croissant Rouge turc collabore étroitement avec les autorités turques et bénéficie de nombreuses campagnes de dons officielles. Plusieurs personnalités de l’opposition ont réclamé la démission du président du Croissant rouge. « Honte à vous ! », a martelé sur Twitter Meral Aksener, la présidente de la formation Iyi Parti (nationaliste).

Cette semaine, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé ceux qui critiquent le Croissant rouge d’être « malhonnêtes et vils ». Il s’est attiré les critiques du chef du principal parti de l’opposition, Kemal Kilicdaroglu.